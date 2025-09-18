دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن پس از تصویب هیات عامل بانک مرکزی با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، با توجه به توسعه روز افزون خدمات مبتنی بر حسابهای امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهرهمندی ذینفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی و با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک مرکزی، جهت بهرهبرداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
شایان ذکر است نمونه سند «توافقنامه امانی» که «موسسه اعتباری» موظف به تکمیل و انعقاد آن، جهت ارائه «خدمت حساب امانی» به «امین» میباشد، متعاقباً توسط حوزه نظارت و تنظیمگری این بانک تنظیم و جهت بهرهبرداری در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
همچنین با عنایت به اینکه تعدد قوانین و آئیننامههای بالادستی و پیچیدگیهای حقوقی، کسب و کاری و اجرایی متعددی در فرایند ارائه خدمت پیشگفت وجود دارد؛ این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت شش ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و متعاقب طی نمودن دوره شش ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.