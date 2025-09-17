آغاز فروش فوری و پیشفروش وانت سایپا۱۵۱ + بخشنامه
فروش فوری و پیشفروش نقدی وانت سایپا۱۵۱ از روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوری و پیشفروش نقدی وانت سایپا۱۵۱ از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه از طریق سایت اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز میشود و این طرح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
در بخش فروش فوری، خودروهای سایپا۱۵۱ SE تیپ DA و سایپا۱۵۱ SE با کفی اطاقبار پاششی تیپ DA با موعد تحویل ۳۰ روزه عرضه میشوند.
همچنین در قالب طرح پیشفروش نقدی، سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته GX با موعد تحویل بهمن و اسفند سال جاری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
محدودیت کد ملی برای ثبتنامها اعمال میشود و امکان صلح در قرارداد وجود نخواهد داشت.
لینک بخشنامه: www.saipacorp.com