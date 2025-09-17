خبرگزاری کار ایران
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
وزیر نفت از پیگیری دستاوردهای هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون نوزدهم در ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز چهارشنبه (۲۶ شهریور) پس از دیدار و گفت‌وگو با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه با اشاره به اینکه در این دیدار پیرو نشست اخیر رؤسای جمهوری ایران و روسیه در اجلاس شانگهای، موضوع‌های مرتبط با کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه مطرح شد، بیان کرد: دستاوردهای هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در مسکو برگزار شد، نیازمند پیگیری‌های بیشتر بود که در این نشست پیگیری‌ها به‌طور جدی بررسی شد.

وی افزود: برخی محورهای همکاری نیاز به بازنگری و گفت‌وگو داشت که مجددا بحث و بررسی شد و به نتیجه رسید.

وزیر نفت درباره برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ایران گفت: در خصوص زمان‌بندی و دستورجلسه این نشست نیز مباحثی مطرح شد که ان‌شالله در موقعیت مقتضی به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رسد.

