به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که نرخ طبیعی افت برداشت از میدان‌های نفت و گاز جهان به‌دلیل وابستگی بیشتر به منابع شیل و فراساحلی، در حال افزایش است؛ موضوعی که در صورت نبود سرمایه‌گذاری مداوم، می‌تواند عرضه جهانی را سالانه معادل مجموع تولید نفت برزیل و نروژ کاهش دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه (۲۵ شهریور) اعلام کرد که شرکت‌ها باید سرعت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی را افزایش دهند تا بتوانند سطح تولید کنونی را حفظ کنند.

این نهاد مشاوره‌ای که به کشورهای صنعتی خدمات تحلیلی ارائه می‌دهد، اعلام کرد بدون سرمایه‌گذاری مستمر در میدان‌های موجود، جهان هر سال ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خود را از دست خواهد داد؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۰، حدود روزانه ۴ میلیون بشکه افزایش یافته است.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: تنها بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری‌های بالادستی نفت و گاز برای تأمین افزایش تقاضا استفاده می‌شود، در حالی که حدود ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های سالانه به جبران کاهش عرضه در میدان‌های موجود اختصاص داده می‌شود.

وی افزود: نرخ‌های کاهش، مسئله اصلی برای هرگونه بحث درباره نیازهای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز هستند و تجزیه‌وتحلیل تازه ما نشان می‌دهد این نرخ‌ها در سال‌های اخیر شتاب گرفته‌اند.

بر اساس داده‌های تولید از حدود ۱۵ هزار میدان نفت و گاز در سراسر جهان، میانگین نرخ جهانی کاهش سالانه پس از اوج تولید، برای نفت متعارف ۵.۶ درصد و برای گاز طبیعی متعارف ۶.۸ درصد اعلام شده است.

در بخش گاز طبیعی نیز کاهش تولید سالانه از ۱۸۰ میلیارد مترمکعب به ۲۷۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

آژانس اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۴، حدود ۸۰ درصد از تولید جهانی نفت و ۹۰ درصد از تولید گاز طبیعی از میدان‌هایی حاصل شده است که اوج تولید خود را پشت سر گذاشته‌اند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که آژانس بین‌المللی انرژی در سال‌های اخیر به‌دلیل تمرکز بیشتر بر سیاست‌های انرژی پاک، با انتقادهای شدید دولت ایالات متحده روبه‌رو بوده است.

چهار سال پیش، این نهاد اعلام کرده بود اگر جهان در دستیابی به اهداف اقلیمی جدی باشد، نباید هیچ سرمایه‌گذاری تازه‌ای در پروژه‌های نفت، گاز و زغال‌سنگ انجام شود.

