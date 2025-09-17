رونمایی از کتاب «بازار، تجار و اصناف دارالخلافه» با حمایت بانک صادرات ایران / از سند تا کتاب؛ تلاش برای حفظ تاریخ بازار تهران

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این مراسم با حضور مدیران ارشد بانک، پیشکسوتان و فعالان برجسته بازار تهران، به پاسداشت نقش تاریخی بازار در اقتصاد، فرهنگ و مذهب کشور و تقدیر از پیشکسوتان حوزه اصناف اختصاص داشت.

در این رویداد داود مهدیان معاون بانکداری جامع و مهرداد رضایی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران، همچنین جمعی از پژوهشگران، مدیران، مسئولان و پیشکسوتان بازار تهران حضور یافتند.

بهزاد یعقوبی، نویسنده کتاب، درباره روند گردآوری و مستندسازی تاریخ بازار توضیح داد و گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۳ هزار سند تاریخی مرتبط با بازار جمع‌آوری شده که بخشی از آن‌ها در این کتاب منتشر شده است.

جواد امانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، و دیگر پیشکسوتان اصناف از تلاش‌های انجام شده برای گردآوری این کتاب و حفظ تاریخ شفاهی بازار تقدیر کردند.

بازار؛ پیوند اقتصاد، فرهنگ و مذهب

سخنرانان مراسم از جمله اسماعیل کاظمی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، به نقش بازار در تحولات اقتصادی و فرهنگی کشور اشاره کرد و آن را مرکز پیوند «دین، فرهنگ و اقتصاد» دانست.

همچنین در پیام ویدئویی مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، بر اهمیت مستندسازی تاریخ بازار و نقش آن در تاریخ اجتماعی و سیاسی کشور تأکید شد.

تجلیل از پیشکسوتان بازار

در پایان مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی بانک صادرات ایران و نهادهای صنفی، از بهزاد یعقوبی و جمعی از پیشکسوتان بازار تهران قدردانی شد.

بانک صادرات ایران همواره به‌عنوان یکی از پیشگامان نظام بانکی کشور، در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود از فعالیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی حمایت کرده است. حمایت این بانک از آیین رونمایی کتاب «بازار، تجار و اصناف دارالخلافه» گواهی بر تعهد آن در حفظ میراث تاریخی بازار تهران، ارتقای جایگاه اصناف و تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی است. این اقدام در راستای مأموریت بانک برای توسعه پایدار، حفظ هویت فرهنگی و تاریخی و ترویج آموزش و پژوهش در حوزه بازار صورت گرفته است.

