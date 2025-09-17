به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در روز پایانی سفر سه روزه به افغانستان در دیدار با وزیر تجارت و صنعت افغانستان گفت: سیاست دولت چهاردهم در تعامل بیشتر با همسایگان هم مرز است و این راهبرد در یک سال اخیر با جدیت دنبال می‌شود.

در روز پایانی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به افغانستان، هیات همراه وی شامل اعضای سیاسی، صنعتی و معدنی، فعالیت‌های پرکاری انجام دادند.

این سفر با هدف تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور صورت گرفت و سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با معاون اقتصادی کابینه افغانستان و چند تن از وزرای این کشور دیدار کرد و سپس نشست طولانی با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برگزار شد.

هدف این نشست، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک بود و هر دو طرف بر اهمیت افزایش تدریجی و متناسب روابط تجاری تأکید کردند.

هیات‌های دولتی و خصوصی ایران در این سفر با تجار و فعالان حوزه‌های مختلف، از جمله سنگ و آهن، ملاقات و مذاکره کردند. همچنین، شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای همکاری و آموزش در حوزه‌های معدنی و آهن در افغانستان و انتقال دانش‌فنی اعلام کردند.

