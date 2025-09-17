خبرگزاری کار ایران
اقدام راهبردی در تقویت زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور؛

حمایت 35 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از تولید بذور مقاوم و پربازده

حمایت 35 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از تولید بذور مقاوم و پربازده
بانک کشاوری از ابتدای سال جاری تا هفته پایانی شهریور ماه بیش از 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین و تولید انواع بذور گواهی‌شده مورد نیاز بخش کشاورزی پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال 1404 تا کنون 130 فقره تسهیلات تامین بذر گواهی شده جمعا به مبلغ 35 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

بر اساس این گزارش، از آنجا که بذر گواهی‌شده سرمایه‌ای ژنتیکی و محصولی دانش‌بنیان است که نقش اساسی در رشد پایدار تولیدات زراعی و ارتقای بهره‌وری ملی دارد، بانک کشاورزی تأمین و ترویج استفاده از بذر استاندارد را از اولویت‌های اصلی اعتباری خود قرار داده و با این حجم تأمین مالی، علاوه بر پوشش افزایش قیمت بذرهای استاندارد، امکان عرضه گسترده‌تر بذر برای کشاورزان و دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های باکیفیت بیش از گذشته تسهیل شده است.

این گزارش می افزاید: مقاومت بالا در برابر آفات، بیماری‌ها و تنش‌های محیطی همچون کم‌آبی و سرما، افزایش عملکرد در هکتار، ارزش غذایی بیشتر، سهولت برداشت مکانیزه، ارتقای بازارپسندی و تضمین کیفیت و سلامت محصول، از جمله دستاوردهای استفاده از بذور گواهی شده است؛ عواملی که به‌طور مستقیم موجب افزایش درآمد و بهبود معیشت کشاورزان می‌شود.

شایان ذکر است؛ تولید و ترویج بذرهای گواهی‌شده هم‌راستا با سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی و به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار، همواره در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد و این بانک با نگاه حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی، تأمین مالی این بخش را با جدیت دنبال می کند.

