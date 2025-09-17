واردات یک خودرو به ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری در ایران
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از این پس سرمایهگذاران خارجی میتوانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند.
به گزارش ایلنا، در راستای اجرای تصویبنامه شماره 50703/ت63881هـ مورخ 3 تیرماه 1404 هیأت وزیران، امکان ثبتسفارش خودرو سواری توسط سرمایهگذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 فراهم شد.
بر این اساس، وضعیت نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودرو سواری سرمایهگذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است.
طبق اعلام سامانه، جزئیات شرایط واردات از این مسیر به شرح زیر است:
صرفاً کدهای تعرفه هشترقمی اعلامشده در اطلاعیه مشمول ثبتسفارش هستند.
واردات خودرو صرفاً بهصورت نو امکانپذیر خواهد بود.
ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت الزامی است.
امکان واردات تنها برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر فراهم است.
محل تأمین ارز، مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
به ازای هر 300 هزار دلار سرمایهگذاری خارجی، امکان ثبتسفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش 30 هزار دلار وجود دارد.
ثبتسفارش منوط به بررسی و اعلام نظر دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
مهلت ثبتسفارش از این مسیر تا پایان سال جاری (29 اسفند 1404) تعیین شده است.