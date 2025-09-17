ابلاغ حقوق ۲۰ تا ۱۶۵ درصدی واردات خودرو به گمرکات کشور

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، آخرین بخشنامه دولت (به تاریخ تصویب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴) در خصوص حقوق ورودی خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

طبق مصوبۀ جدید هیئت وزیران تعرفۀ واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی کاهش یافت.

به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (۱) قانون از حیث تعیین تعرفه ها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیش بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ به شرح جدول تعیین می‌شود:

بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی ۲۰ درصد

بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد

بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۰ درصد

بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۴۵ درصد

بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد

حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی / هیبریدی ۱۵ درصد و حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد است.

این در حالی است که به تازگی هیئت تطبیق مقررات مجلس، تصویب حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به غیر از ۱۰۰ درصد را غیرقانونی عنوان کرده است.

