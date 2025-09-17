همکاری ایران و ازبکستان برای احیای صادرات فرش ایرانی

به گزارش ایلنا؛ فرش ایرانی که قرن‌ها نماد فرهنگ و اصالت این سرزمین بوده، در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر صادرات روبه‌رو شده است. تأمین مواد اولیه به‌ویژه ابریشم از جمله مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان به شمار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز فرش ایران، نشستی مشترک میان مرکز ملی فرش ایران و هیأت تجاری ازبکستان برگزار شد تا راهکارهای همکاری در زمینه تأمین ابریشم، نوغانداری و آموزش بررسی شود.

زهرا کمالی در ادامه افزود: ازبکستان با تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن پیله و ابریشم، پس از چین و هند سومین تولیدکننده بزرگ جهان است و می‌تواند نقشی مؤثر در تأمین نیاز تولیدکنندگان ایرانی ایفا کند.

