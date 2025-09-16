خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با برخی نمایندگان مطرح شد؛

آسفالت تمام معابر خاکی کشور ظرف سه سال آینده

آسفالت تمام معابر خاکی کشور ظرف سه سال آینده
کد خبر : 1687089
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدارهای جداگانه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با نمایندگان بهشهر، شهرضا و قائن، بر تمرکز، پروژه‌های اثرگذار بازآفرینی و رسیدگی به مسایل و موضوعات حاشیه‌نشینی تأکید و اعلام شد: آسفالت تمامی معابری خاکی کشور در سه سال آینده انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در دیدارهای جداگانه با غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر و حبیب قاسمی نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدود بودن اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری گفت: پروژه‌ها باید اثرگذار و محرک توسعه باشند و کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف را ارتقاء دهند و در این خصوص حمایت نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبارات بیشتر به نفع مناطق حاشیه‌نشین یک ضرورت است.

گلپایگانی در نشست با نماینده بهشهر از تکلیف قانونی شهرداری‌ها برای اعطای تخفیف در صدور پروانه نوسازی و بازپرداخت آن از سوی دولت، خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرف سه سال آینده تمام معابر خاکی محلات هدف بازآفرینی در کشور با کمک شهرداری‌ها آسفالت می‌شود.

وی افزود: قبل از آسفالت باید پروژه‌های زیربنایی و روبنایی به سرانجام برسند.

در این جلسه، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دستور اختصاص دو هزار تن قیر رایگان برای آسفالت معابر خاکی محلات هدف شهر نکا را صادر کرد.

غلامرضا شریعتی با اشاره به محرومیت این محلات در نکا تأکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران قادر است اقدامات مؤثر و ارزشمندی برای رفع محرومیت بافت‌های ناکارآمد این شهر انجام دهد. این نشست با حضور مهدی داوودی، فرماندار نکا و سید اسماعیل میری، شهردار نکا برگزار شد.

در دیداری دیگر، گلپایگانی با نماینده شهرضا و همراهی یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت، پروژه‌های بازآفرینی شهرضا را بررسی کرد.

 زنگ خطر سکونت ۵۴ هزار خانوار در مناطق پرخطر و حاشیه‌نشین به صدا درآمده است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران توانمندسازی و بهسازی حاشیه‌نشینی در کشور را امری ضروری دانست و گفت: در حال حاضر ۵۴ هزار خانوار در حاشیه‌نشینی و مناطق پرخطر کشور زندگی می‌کنند.

حبیب قاسمی نیز با تأکید بر تداوم بازآفرینی در محلات هدف شهرضا، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌ها شد.

پیشرفت ۷۰ درصدی بزرگترین پروژه کتابخانه کشور در بافت فرسوده قائنات

در دیدار سلمان اسحاقی نماینده مردم قائن و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران پروژه‌های بازآفرینی در شهرستان قائنات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پروژه کتابخانه مرکزی شهر قائنات، به عنوان بزرگترین پروژه‌های فرهنگی شرق کشور از جمله پروژه های بود که در این دیدار مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

علی ظهوری سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه پروژه کتابخانه مرکزی قائن، فاخرترین پروژه کتابخانه‌ای کشور بعد از کتابخانه آستان قدس رضوی محسوب می‌شود در ادامه گزارشی از روند اجرای پروژه را ارائه کرد.

میرمحمد مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به اینکه این پروژه با پیشرفت ۷۰ درصدی در محدوده بافت فرسوده شهر قائنات در حال اجرا می باشد، گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم و کمک خیرین این پروژه در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین گلپایگانی با اشاره به اینکه رویکرد ما در پروژه‌های بازآفرینی شهری، مشارکت مردم است، گفت: مدیران اجرایی باید در انجام پروژه‌های بازآفرینی مشارکت مردم را اولویت قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی