معاون وزیر جهاد کشاورزی:

جوجه‌ریزی برای تامین ذخایر استراتژیک مرغ افزایش می‌یابد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای افزایش جوجه ریزی در راستای تامین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ در شش ماهه دوم امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم حسن نژاد امروز سه شنبه در چهل و دومین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی، افزود: در راستای تامین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ در شش ماهه دوم سال جاری، طرحی را آماده و پیشنهاد داده ایم که در صورت تایید در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای آن، میزان جوجه ریزی افزایش می یابد.

وی با بیان این که در حال حاضر جوجه ریزی برای تامین نیاز مردم به گوشت مرغ، براساس برنامه ریزی در استان ها در حال انجام است، اظهار داشت: تخم مرغ نیز مطابق برنامه در کشور تولید می شود.

حسن نژاد ادامه داد: در مورد تامین نهاده، در حال پیگیری هستیم و تولیدکنندگان می توانند با اطمینان و تمام توان خود، جوجه ریزی را انجام دهند.

وی در مورد توزیع نهاده جو، تصریح کرد: روز گذشته مقداری نهاده جو از محل ذخایر استراتژیک به واحدهای پرورشی در استان ها از طریق سازمان های جهاد کشاورزی اختصاص دادیم و امروز هم با ارزیابی جدیدی که از ذخایر استراتژیک انجام دادیم، مقدار دیگری جو را از همین محل، میان استان ها و عشایر توزیع می کنیم.

