بهره برداری از پروژه تامین آب نیروگاه پرند؛ از محل پساب

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اولیاء در مراسم افتتاح و بهره برداری تامین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده و افزایش توان واحدهای گازی به ظرفیت ۹۰ مگاوات با بیان اینکه نیروگاه پرند به خاطر نزدیکی به تهران اهمیت بالایی در تولید برق دارد، اظهار داشت: قابلیت توسعه طرح های نوآورانه روی این نیروگاه اجرا شده در کنار این موارد افزایش توان تولید برق و کاهش مصرف آب یکی از مواردی بوده که طی ۲ سال مدنظر بوده است.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته تقریبا همه واحدهای نیروگاهی به مدیا مجهز شده اند و اگر نشده به دلیل عدم دسترسی به آب بوده است، گفت: در ۱۸ واحد مدیا و ۲ واحد پره سر به روش تراکم مرطوب افزایش توان ایجاد شده و مجموعا در۲۰ واحد افزایش توان داریم.

مدیر عامل گروه مپنا با بیان اینکه مجموعا ۳۵۰ مگاوات به ظرفیت نامی تولید برق اضافه شده، خاطرنشان کرد: این میزان تولید با حداقل سرمایه بوده و مصارف آب نیز به حداقل رسیده است.

وی تاکید کرد: میزان کمی از هزینه واحدهای ایجاد شده از وزارت نیرو دریافت شده و بخشی از تامین مالی از محل مطالبات است.

اولیاء در ادامه گفت: به خاطر وضعیت آب کشور باید تمرکز روی آب ویژه باشد غیر از طرح های پساب تمرکز بر آب کشاورزی داریم، مثلا در گناوه بصورت پایلوت اجرا شده، امیدواریم توسعه یابد و نقش موثری داشته باشیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...