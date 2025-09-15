به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبداله یونس‌آرا در نشست خبری همایش بین المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه ۷۳ درصد انرژی فسیلی کشور از گاز تشکیل شده است، اظهار داشت: سال گذشته به طور میانگین روزانه ۷۶۵ میلیون متر مکعب گاز تحویل مصرف‌کنندگان مختلف دادیم و به طور متوسط روزانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفتیم.

وی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم تا پایان برنامه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز در کشور مصرف خواهد شد، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است باافزایش تولید گاز، شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۷ روزانه یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون متر مکعب گاز غنی از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفته و پس از شیرین‌سازی و تفکیک محصولات جانبی، روزانه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین تحویل مصرف کنندگان دهد.

معاون برنامه‌ریزی و ارزشیابی مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، میزان تولید روزانه گاز شرکت ملی گاز ایران بطور متوسط به یک میلیارد متر مکعب و در اوج مصرف در زمستان به حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد، افزود؛ این در حالی است که سال قبل این عدد به طور میانگین ۷۶۰ میلیون متر مکعب بود، بنابراین در برنامه هفتم جهش ۳۲ درصدی در تولید گاز اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع صنعت گاز همانند مجموع حوزه انرژی کشور، ناترازی عرضه و تقاضا است که مدیریت این شرایط در دو وجه قابل بررسی است، یکی افزایش عرضه و دیگری مدیریت مصرف گاز و مدیریت در جانب تقاضا است.

یونس‌آرا گفت: ارقامی که برای سرمایه‌گذاری در بخش پالایش، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع گاز طی برنامه هفتم پیشرفت مورد نیاز است، حدود ۴۲ میلیارد دلار است که از این میزان ۱۹ میلیارد دلار در صنعت پالایش گاز، حدود ۱۱ میلیارد دلار در زیرساخت‌های انتقال و بقیه در بخش توزیع، صادرات، نگهداشت زیرساخت‌ها و ذخیره سازی زیرزمینی و روزمینی گاز لازم است سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت گاز کشور، اگر نه سودآورترین اما قطعا یکی از سه گزینه سودآور برای سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود، چون گاز طبیعی نهاده حیاتی سودآورترین صنایع کشور مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان است.

یونس آرا در پاسخ به سوالی در خصوص چشم‌انداز نقش بخش خصوصی در صنعت گاز گفت: به عنوان یک اقتصادخوانده معتقدم دولت در بلندمدت در خصوص کالاهایی که مکانیزم بازار در مورد آنها کار می‌کند، نه تولیدکننده خوبی است، نه توزیع کننده مناسبی است و نه حتی سرمایه‌گذار و قیمت‌گذار شایسته ای. اقتصاد این کالاها بویژه انرژی که انحراف در سیاستگذاری آن می‌تواند به انحراف در مجموع اقتصاد کشور منجر شود، باید در میان‌مدت و بلندمدت به بخش خصوصی سپرده شود.

