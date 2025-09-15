معاون وریر نفت در پاسخ به ایلنا:
مذاکره با روسیه و ترکمنستان برای واردات گاز ادامه دارد
معاون وزیر نیرو درباره مقدار واردات گاز گفت: برای واردات گاز مذاکراتی در حال انجام است؛ از جمله با روسیه و ترکمنستان که امیدواریم در هر دو حالت به نتیجه برسیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید توکلی پر حاشیه مراسم اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی انرژی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی صنایع برای جلوگیری از صادرات گاز مجازی، گفت: با تغییر آرایش سوخت و پیشبینی تنوع سوختی با مدیریت انجامشده در وزارت نفت امیدواریم بتوانیم بهترین مدیریت سوخت را در شبکه اعمال کنیم.
وی درباره واردات گاز از روسیه اظهار داشت: بهزودی نشستی در این زمینه برگزار میشود اما هنوز حجم واردات مشخص نشده است و بستگی به زیرساختهای موجود دارد اگر تمام ابعاد قرارداد به سرانجام برسد، امسال واردات گاز آغاز میشود.
مدیر عامل شرکت ملی گاز درباره به اینکه آیا زمستان امسال نیز با چالش ناترازی انرژی مواجه هستیم، تصریح کرد: ناترازی انرژی وجود دارد، اما خوشبختانه امسال با مدیریت یکپارچهای که در وزارت نفت انجام شده و تلاش همه بخشها، حجم ذخیرهای که در مخازن سوخت مایع داریم بهتر است و ازسوی دیگر تعمیرات اساسی پالایشگاههای گازی نیز در زمان زودتری به پایان میرسد تا بتوانیم بر اساس اقدامهایی که پیشبینی کردهایم، حداکثر گاز را به مصرفکننده برسانیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ناترازی انرژی بهصورت معدل، در پیک مصرف نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب و در بعضی روزها این رقم میتواند به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون نیز برسد، بیان کرد: با تغییر آرایش سوخت و پیشبینی تنوع سوختی با مدیریت انجامشده در وزارت نفت امیدواریم بتوانیم بهترین مدیریت سوخت را در شبکه اعمال کنیم.
توکلی درباره اینکه آیا قرارداد صادرات گاز به ترکیه با توجه به قراردادهایی که در زمینه واردات الانجی امضا کردهاند، تمدید میشود یا نه، گفت: گاز طبیعی جایگاه خود را دارد و مطمئناً یکی از مهمترین، بهترین و تمیزترین انرژیها گاز طبیعی است. ازسویی این قرارداد تا سال ۲۰۲۶ بهصورت زنده در حال اجراست. مذاکره را با این کشور شروع کردهایم، با توجه به شرایط موجود نهتنها ترکیه، بلکه همه کشورهای منطقه به گاز طبیعی نیاز دارند.
وی درباره صادرات گاز مجازی بیان کرد: متأسفانه در بعضی از صنایع مثل گلخانهها خط مبنا برای گاز استاندارد بالاتر از آن چیزی است که پیشبینی کردهایم و خط مبنای درستی وجود ندارد. طبیعتاً این مقدار مصرف در گلخانهها یا مرغداریها بیش از حد است و از طرف دیگر، قیمت پرداختی بسیار پایین است که این امر محصول نهایی را با مزیت رقابتی در صادرات همراه میکند. این در حالی است که برخی کشورهای همسایه که محصولات ما را دریافت میکنند خودشان دارای گاز هستند. تأکید من همواره بر استانداردسازی بوده و خوشبختانه امسال بهدنبال تحقق آن هستیم. با پویش کاهش ۱۰ درصدی امیدواریم مصرف بالای گلخانهها و مرغداریها تا حد استاندارد نرمال شود.
معاون وزیر نفت درباره برآورد صادرات گاز مجازی ادامه داد: عدد دقیقی در دست ندارم، اما درصد زیادی از صنایعی که وابسته به مواد غذایی هستند، مانند گلخانهها و مرغداریها، فاقد استانداردهای مبنایی هستند.
توکلی در پاسخ به ایلنا، درباره مقدار واردات گاز تصریح کرد: برای واردات گاز مذاکراتی در حال انجام است؛ از جمله با روسیه و ترکمنستان که امیدواریم در هر دو حالت به نتیجه برسیم.
وی با اعلام اینکه سعی ما بر این است که سطح صادرات گاز سال گذشته را در سال جاری نیز حفظ کنیم، درباره مقدار صادرات گاز یادآور شد: نمیتوانم آمار دقیق صادرات را اعلام کنم.