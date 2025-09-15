وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
تدوین نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان در سه ماه آینده
وزیر راه و شهرسازی برگزاری بیستودومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان را گشایشی در مسیر همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور دانست و از تدوین نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان در سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در آیین افتتاحیه بیستودومین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان با اشاره به روابط برادرانه و دیرینه دو کشور مسلمان ایران و پاکستان، اظهار کرد: این نشست میتواند سرآغازی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری، بانکی، ترانزیتی، انرژی، کشاورزی و فرهنگی میان دو کشور باشد.
وی با قدردانی از مواضع حمایتی پاکستان در قبال جمهوری اسلامی ایران در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی به ویژه پس از تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، تأکید کرد: این حمایتها، نشانهای از عمق روابط دوستانه دو ملت و دولت و نیز نقش سازنده پاکستان در تحکیم مناسبات دو کشور است.
صادق با بیان اینکه توسعه روابط همهجانبه با پاکستان در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: خوشبختانه پس از وقفهای سهساله، امروز شاهد برگزاری این نشست مهم هستیم که میتواند به تحقق چشماندازهای مشترک کمک کند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به آمار تجارت دو کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به ۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار سهم صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات پاکستان به ایران بوده است.
هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه
وی بیان کرد: در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، هدفگذاری تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار توافق شد که این تصمیم نشاندهنده اراده سیاسی دو طرف برای توسعه همکاریها است.
صادق پیشنهاد کرد: طی سه ماه آینده، نقشه راه تحقق این هدف، با همکاری طرفین تدوین و به امضای وزرای ذیربط برسد.
وی افزود: این مسیر نیازمند تقویت روابط بانکی و ایجاد کانال مالی امن و مورد توافق دو کشور است.
توسعه زیرساختهای حملونقل و همکاریهای ترانزیتی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت همکاریهای حملونقلی، بر ضرورت توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت پارکینگها در مرزهای میرجاوه و تفتان و احداث خطآهن در مسیر زاهدان - تفتان - کویته تأکید کرد.
وی افزود: راهاندازی خطوط کشتیرانی میان بنادر کراچی از جمله پورتقاسم و گوادر و بنادر چابهار و بندرعباس از دیگر موضوعات مهم در این حوزه است.
صادق همچنین با اشاره به راهاندازی پرواز مستقیم تهران - اسلامآباد در ۱۸ شهریور، از لزوم افزایش مقاصد پروازی، همکاریهای فرودگاهی و توسعه تردد ناوگان هوایی در کریدورهای هوایی دو کشور خبر داد.
وی از برنامهریزی برای راهاندازی قطار ماهانه اکو در مسیر اسلامآباد - تهران - استانبول خبر داد و آن را یکی از پروژههای راهبردی منطقهای در حوزه ریلی عنوان کرد.
تقویت همکاریها در کشاورزی، انرژی و ارتباطات
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای گسترده در حوزه کشاورزی، بر آمادگی شرکتهای ایرانی برای صادرات محصولات ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت همکاریهای انرژیمحور، از بهرهبرداری رسمی خط ۱۳۲ کیلوولتی پلان - جیوانی خبر داد و افزود: اتصال شبکه فیبر نوری بین دو کشور و توسعه همکاریهای ارتباطی نیز از دیگر زمینههای همکاری است.
تأکید بر توسعه بازارچههای مرزی و همکاریهای فرهنگی
صادق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تعداد بازارچههای مرزی مشترک، از بازگشایی بازارچه پیشین - مند در تاریخ هشتم شهریور ۱۴۰۴ به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود رفاه و اشتغال مرزنشینان یاد کرد و ابراز امیدواری کرد بهزودی سایر بازارچهها نیز افتتاح شوند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، علمی و گردشگری میان دو کشور، خواستار تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک برای بهرهبرداری از این ظرفیتها شد و افزود: امیدوارم با جمعبندی مذاکرات کارشناسی و امضای تفاهمنامه نهایی اجلاس، بتوانیم گامهای عملی و مؤثری برای ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان برداریم.