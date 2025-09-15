تخلیه ۸ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام از ابتدای ۱۴۰۴
سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۸ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره) تخلیه شده است و موجودی کالای اساسی در انبارها به ۱.۸ میلیون تن کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هشت میلیون تن کالای اساسی شامل نهادههای دامی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده است که بخش عمده این کالاها به مقاصد مختلف در سراسر کشور ارسال شده است. این میزان تخلیه با رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته، جریان روان ورود و خروج کالا را در بزرگترین بندر تخصصی کالای اساسی کشور تضمین کرده است.
کاهش موجودی کالاهای اساسی بندر امام به یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تن
براساس این گزارش، موجودی کالای اساسی در انبارهای بندر امام خمینی (ره) هماکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ و موجودی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن، بیانگر بهبود محسوس روند عملیات تخلیه و بارگیری است. این موفقیت نتیجه تلاش برای انتقال سریع کالا از کشتی به انبار و سپس ارسال آن به نقاط مختلف کشور در کوتاهترین زمان ممکن عنوان شده است.
رشد ۱۸ درصدی واردات کالای اساسی
انتظار میرود این روند در ششماهه دوم سال نیز ادامه یافته و رشد حداقل ۱۸ درصدی واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته تداوم داشته باشد. همچنین تأکید شده است که اسکلهها و تجهیزات بندر در بهترین شرایط عملیاتی قرار دارند و هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود نخواهد داشت.
در مقطع جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، با واگذاری مسئولیت قرارگاه صادرات و واردات دریایی به اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، همه دستگاههای اجرایی استان با همکاری همدلانه زمینه تخلیه سریع کالاهای اساسی را فراهم کردند. در این مدت، حمل ریلی روزانه به بیش از ۱۰۰ واگن بارگیری رسید.
رکورد بارگیری ۳۱۰۰ کامیون در یک روز در اوج جنگ ۱۲ روزه
در بخش حمل جادهای نیز میانگین بارگیری کامیونها از ۱۵۰۰ دستگاه پیش از جنگ به ۲۵۰۰ کامیون در روز افزایش یافت و حتی رکورد ۳۱۰۰ کامیون در یک روز به ثبت رسید. این عملکرد در حالی رقم خورد که محدودیتها و نگرانیهای خاص آن دوره وجود داشت اما عملیات بدون وقفه و با نظم مطلوب انجام شد.
پس از پایان جنگ نیز روند روان تخلیه و بارگیری در بندر امام خمینی (ره) تداوم یافته است. سیاست اداره کل بنادر، کاهش ماندگاری کالا در بندر و انتقال سریع به بازار مصرف عنوان شده و آمادگی کامل تجهیزات و نیروی انسانی، رمز موفقیت و استمرار این روند در ماههای آینده خواهد بود.