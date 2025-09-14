خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر صمت به افغانستان می‌رود

وزیر صمت به افغانستان می‌رود
کد خبر : 1685968
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست مقامات افغانستان در نشست‌‌های مشترک قبلی، برای بازدید از ظرفیت‌های معدنی و زیرساختی در حوزه اکتشاف و استخراج به افغانستان سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید‌محمد اتابک صبح فردا در سفر به افغانستان از قابلیت‌های شهر هرات در دیدار با مقامات این کشور بازدید خواهد کرد.

بر اساس این گزارش مقامات افغانستانی در دیدارهای قبلی با وزیر صمت ایران خواهان استفاده از توانمندی‌های کشورمان در بخش اکتشاف و استخراج معادن بودند.

هرات افغانستان به دلیل هم‌جواری با مرز شرقی ایران و دارا بودن پتانسیل‌های غنی در معادن و امکان گسترش تبادلات در حوزه فناوری اکتشاف و استخراج معادن این منطقه در دیدارهای دوجانبه از اهمیت برخوردار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی