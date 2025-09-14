وزیر صمت به افغانستان می‌رود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست مقامات افغانستان در نشست‌‌های مشترک قبلی، برای بازدید از ظرفیت‌های معدنی و زیرساختی در حوزه اکتشاف و استخراج به افغانستان سفر می‌کند.