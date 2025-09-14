خبرگزاری کار ایران
اعلام تعرفه برق تجدیدپذیر مهرماه ۱۴۰۴ برای صنایع مشمول

اعلام تعرفه برق تجدیدپذیر مهرماه ۱۴۰۴ برای صنایع مشمول
کد خبر : 1685830
تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، برای دوره مهرماه ۱۴۰۴ معادل ۶۶,۱۹۳ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شد.

به گزارش ایلنا از ساتبا، در اجرای مواد (۳) و (۴) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در چارچوب بند (۳-۲-۵) اصلاحیه دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، ابلاغی وزیر نیرو، تعرفه برق تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع کشور برای دوره مهرماه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

بر این اساس، صنایعی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که تاکنون نسبت به تأمین حداقل سه درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، مشمول تعرفه‌ای معادل ۶۶,۱۹۳ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت خواهند شد.

لازم به ذکر است، تعرفه مشترکین مذکور بر پایه میانگین صورت حساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ماه‌های خرداد و تیر ۱۴۰۴ محاسبه و تعیین شده است.

این اقدام در راستای حمایت از توسعه انرژی‌های پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تقویت تعهد زیست‌محیطی بخش صنعت انجام می‌شود.

