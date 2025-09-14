در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
سرمایه به تنهایی چالش نفت را برطرف نمیکند/ نیاز به تکنولوژی داریم
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی گفت: چند سال است که گفته میشود حدقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که صنعت نفت را سرپا نگه داریم ولی واقعیت این است که اگر ۳ هزار میلیارد دلار هم داشته باشیم و همچنان تحریم و امکان دسترسی به شرکتهای تراز اول دنیا را نداشته باشیم، سرمایه به تنهایی مشکلی از ما حل نخواهد کرد.
مرتضی بهروزیفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره قدیمی بودن تجهیرات نفت و گاز و تاثیر آن بر کاهش تولید اظهار داشت: تجهیزات، دانش فنی و تکنولوژی که در اختیار صنعت نفت ایران قرار دارد؛ مربوط به ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته است، ما عملا در زمینه حفاری چیزی به اسم حفاری افقی در کشور نداریم و در مورد پروژه فشارافزایی تا تجهیزات، کمپرسور و دانش فنی نداشته باشیم؛ نمیتوانیم اقدام موثری انجام دهیم.
وی افزود: ما به خاطر تحریمهایی که طی ۴ دهه گذشته متحمل شدهایم؛ ارتباطمان با دنیا قطع شده و دسترسیمان به دانش فنی، تجهیزات و روشهای جدید تولید و برداشت نفت و گاز مسدود شده، به همین دلیل تولید باتوجه به حجم ذخایر نفت و گاز کشور قابل مقایسه با ذخایرمان نیست.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی گفت: اگر این تجهیزات نباشند امکان حفظ سطح تولید فعلی را هم نداریم، اگر نتوانیم فشارافزایی را اجرا کنیم و به نتیجه نرسانیم تولید سالانه گاز بشدت کاهش پیدا خواهد کرد در حدی که ظرف ۶ تا ۷ سال آینده اگر اتفاق خاصی نیفتد ناترازی به حجم قابل توجهی میرسد، یعنی مسئله این نیست که تولید اضافه شود بلکه امکان حفظ رقم تولید فعلی را نیز نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: حتی در پاییندست و در سیستم پالایشی، کشوری هستیم که حجم قابل توجهی از نفت را تبدیل به فرآورده سنگین و نفت کوره با گوگرد بسیار بالا میکنیم و عملا مشتری با توجه به قوانین بینالمللی دریانوردی امکان استفاده از فرآورده را در کشتیها ندارد، یعنی در این حد ما به خاطر نبود تجهیزات روز دچار مشکل هستیم.
بهروزیفر گفت: دانشی که در صنعت نفت بکار برده میشود جزء لبه دانش دنیا است، امریکا در یک دهه گذشته تبدیل به تولیدکننده نفت و گاز دنیا و توسعه ذخایر نفت شیل شد. دلیل آن صرفا به برنامههای تکنولوژیکی این کشور برمیگردد، بنابراین اینگونه نیست ما در کشور برنامه بریزیم و با اتکا به منابع داخلی تکنولوژی را توسعه دهیم. تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت لبه تکنولوژی حساب میشود، اینکه تصور کنیم خودمان در دانشگاه صرفا بر مبنای دانش و تجربه خودمان تجهیزات را تولید و نفت را توسعه دهیم؛ امکان ندارد.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین مواردی که مشهود است و از این پس به عینه تاثیر آن را خواهیم دید؛ نبود فشارافزایی در پارس جنوبی است، تا دانش فنی، تجهیزات و امکانات نداشته باشیم و سکوهای مورد نیاز را نتوانیم احداث و نصب کنیم عملا وضع گاز روز بروز بدتر میشود و این قابل کتمان نیست.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی تاکید کرد: در حوزه نفت ما جزء بزرگترین دارندگان ذخایر نفت دنیا هستیم اما متناسب با ذخایرمان تولید نداریم هرچند باتوجه به وضعیت فعلی اگر تولید هم بیشتر شود امکان صادرات بیش از این نداریم اما برای روشهای ازدیاد برداشت نفت، جمعآوری گاز همراه و بهرهبرداری از ذخایر جدید و مشترک از جمله غرب کارون و فلات قاره نیاز به تکنولوژی و مهمتر از آن تجهیزات بروز داریم.
وی خاطرنشان کرد: چند سال است که گفته میشود حدقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که صنعت نفت را سرپا نگه داریم ولی واقعیت اینکه اگر ۳ هزار میلیارد دلار هم داشته باشیم و همچنان تحریم باشیم و امکان دسترسی به شرکتهای تراز اول دنیا را نداشته باشیم، سرمایه به تنهایی مشکلی از ما حل نخواهد کرد.