خبرگزاری کار ایران
سهم تسهیلات صنایع افزایش می‌یابد
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که تامین مالی و تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و به سطح ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برسد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت هدفگذاری شده است و ما اسناد راهبردی برای دستیابی به این اهداف تهیه کرده‌ایم، امیدواریم بانک مرکزی کمک کند تا سرمایه در گردش بخش صنعت فراهم شود.

وی گفت: در بخش تامین انرژی تلاش شده تا با کمک وزارت صمت، صاحبان صنایع دیزل ژنراتور نصب کنند و گازوئیل مورد نیاز آنها تامین شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: بنا شده که قطعی‌های برق نیز در اختیار استاتداران باشد تا بتوانند براساس برنامه‌های تولید صنایع در هر استان، نسبت به قطعی برق بصورت برنامه ریزی شده اقدام کنند.

شیخ گفت: در حال حاضر برخی از صنایع با ۲۰ درصد از ظرفیت مشغول به کار هستند و بطور میانگین، صنایع ما با ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالند. دستورالعهمل سرمایه گذاری برای تولید بدون کارخانه تهیه کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های خالی، حداکثر استفاده را داشته باشیم.

