کاهش درآمدهای نفتی روسیه در اوت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که درآمد روسیه از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در ماه اوت به یکی از پایین‌ترین سطوح خود از زمان آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف رسیده؛ موضوعی که در نتیجه کاهش تولید، افت صادرات و افزایش تخفیف قیمت نفت اورال رخ داده و بر اقتصاد این کشور تأثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، درآمدهای روسیه از محل صادرات نفت و سوخت در ماه اوت با کاهش ۹۲۰ میلیون دلاری نسبت به ماه ژوئیه، به ۱۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار رسید.

این افت درآمد در پی افت صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و افزایش تخفیف قیمت نفت اورال به حدود ۵۶ دلار برای هر بشکه، پایین‌تر از سقف قیمت ۶۰ دلاری تعیین‌شده از سوی کشورهای غربی، رخ داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: درآمدهای صادرات نفت روسیه همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح پنج سال گذشته است که درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و رکود اقتصادی روسیه را تشدید می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه در ماه اوت با کاهش روزانه ۷۰ هزار بشکه‌ای به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. از این مقدار، صادرات نفت خام روزانه ۳۰ هزار بشکه و صادرات فرآورده‌های نفتی ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

تولید نفت روسیه نیز طی دوره مورد بررسی با کاهش روزانه ۳۰ هزار بشکه‌ای به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این مقدار تولید مطابق با سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) بوده است.

در بخش دیگری از گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که در اوایل ماه سپتامبر، سقف قیمت برای شرکت‌های انگلیسی، سوئیسی و اتحادیه اروپا که در حمل‌ونقل نفت خام روسیه و ارائه خدمات مرتبط فعالیت دارند، به ۴۷ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه رسیده است.

کاهش تولید نفت قزاقستان

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین از کاهش عرضه نفت خام قزاقستان در ماه اوت خبر داد.

طبق این گزارش، تولید نفت قزاقستان در پی اختلال در بخش صادرات و نشت نفت در پایانه نفتی واقع در دریای سیاه که تأمین نفت کنسرسیوم خط لوله خزر را به‌ عهده دارد، روزانه ۵۰ هزار بشکه نسبت به ماه ژوئیه کاهش یافته و به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این سطح تولید بالاتر از سهمیه روزانه یک میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه قزاقستان برای ماه اوت، طبق توافق کاهش عرضه ائتلاف اوپک‌پلاس بوده است.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، تولید روزانه نفت خام قزاقستان به‌استثنای میعانات گازی در ماه اوت از روزانه یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه در ماه ژوئیه به روزانه یک میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه رسیده است.

