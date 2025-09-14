خبرگزاری کار ایران
ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود

کد خبر : 1685655
مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مدیران صنعت برق در تابستان امسال، بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف و آمادگی همه‌جانبه برای عبور از فصل سرد سال تأکید کرد و گفت: ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود.

به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان با اشاره به ابتکار اجرای «تمرین زمستان» برای نخستین بار گفت: امسال شرایط سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است، اما این به معنای غفلت از مأموریت‌های مستمر مدیریت مصرف نیست.

وی افزود: اقداماتی که در تابستان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انجام شد، در زمستان نیز باید با توجه به الگوهای گرمایشی و ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا کند

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه ناترازی برق در کشور مسئله‌ای جدی است که به سادگی برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: این جلسه پایان کار نیست؛ بلکه آغاز استمرار فعالیت‌ها برای آمادگی در دوره سرد سال است.

وی بر ضرورت شفاف‌سازی برنامه‌ها و استمرار جلسات مشورتی با مدیران و کارشناسان تأکید کرد.

رجبی مشهدی در عین حال از تمامی کارکنان، بهره‌برداران، فعالان حوزه مدیریت مصرف و واحدهای پشتیبانی و روابط عمومی صنعت برق قدردانی کرد و گفت: بسیاری از همکاران ما حتی اگر در این جلسه حضور ندارند، پای کار بوده و هستند و باید خدا قوت ویژه به آنان گفت

مدیرعامل توانیر در پایان بار دیگر بر آمادگی کامل برای عبور از زمستان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تنها با دقت در اجرای برنامه‌ها و همراهی همه بخش‌ها می‌توان ناترازی موجود را مدیریت کرد و خدمات پایدار به مردم ارائه داد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
