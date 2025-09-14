خبرگزاری کار ایران
ناکامی قاچاقچیان در غرب کارون/ کشف ۳۰ هزار لیتر نفت

رئیس حراست شرکت نفت و گاز اروندان از کشف تانکر ۳۰ هزار لیتری حامل نفت خام قاچاق از سوی نیروهای حراست این شرکت خبر داد و گفت: با رصد دقیق خطوط لوله انتقال طی یک ماه، دو انشعاب غیرمجاز کشف شد و بعد از ایمن‌سازی مسدود شدند.

به گزارش   ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، مصطفی سواری با اشاره به اینکه نیروهای حراست شرکت نفت و گاز اروندان روز پنج‌شنبه (۲۰ شهریور) حین اجرای مأموریت کمین در حوالی سه‌راهی یادمان شهدای هویزه، به خروج یک تانکر با مخزن ۳۰ هزار لیتری از جاده‌ای انحرافی که به خطوط لوله نفتی منتهی می‌شد، مشکوک شدند، اظهار کرد: همکاران بنده در حراست منطقه غرب کارون با هوشیاری و پس از شناسایی تانکر، متوجه حضور یک دستگاه خودروی اسکورت نیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه پس از تماس نیروها با رئیس حراست منطقه غرب کارون و صدور دستورات لازم، تعقیب این تانکر تا جاده اهواز انجام شد و عوامل انتظامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، افزود: با مداخله نیروی انتظامی در حین تعقیب، راننده تانکر پس از اعلام ایست از سوی مأموران از خودرو پیاده و به سمت مزارع کشاورزی متواری شد.

رئیس حراست شرکت نفت و گاز اروندان با اعلام اینکه پس از بررسی عوامل انتظامی و نیروهای حراست، تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی تشخیص داده شد، گفت: نیروهای انتظامی تانکر مذکور را به یکی از کلانتری‌های سوسنگرد منتقل کردند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

سواری اظهار کرد: با تلاش نیروهای حراست در یک ماه اخیر و رصد دقیق خطوط لوله زیرزمینی نفت در منطقه غرب کارون، چندی پیش نیز ۲ عدد انشعاب غیرمجاز روی خطوط انتقال نفت خام کشف شد و بعد از انجام امور قضایی و ضبط تجهیزات کشف‌شده، خطوط مذکور ایمن‌سازی و مسدود شدند.

مجید نعمت چگانی، رئیس حفاظت فیزیکی شرکت نفت و گاز اروندان نیز با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای حراست برای حفاظت از خطوط لوله و تأسیسات نفتی گفت: نیروهای حراست با تلاش جهادی و شبانه‌روزی، نقش بسیار مهمی در پایداری تولید دارند و همواره برای مقابله با انواع و اقسام چالش‌ها آماده‌اند.

