چین در تیررس تعرفه کربنی اروپا
اتحادیه اروپا بهدنبال اصلاح و تقویت «مکانیسم تنظیم مرزی کربن» است تا مانع دور زدن تعرفه کربنی از سوی کشورهایی مانند چین شود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، کمیسیون اروپا قصد دارد امسال تدابیری برای جلوگیری از دور زدن «تعرفه کربنی مرزی» خود پیشنهاد دهد. یک سخنگوی کمیسیون اعلام کرد این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که برخی در بروکسل نگراناند شرکتهای چینی با تغییر شیوه تجارت خود از پرداخت این عوارض فرار کنند.
از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، «مکانیسم تنظیم مرزی کربن» (CBAM) بهعنوان نخستین تعرفه مرزی کربن در جهان، بر اساس مقدار انتشار دیاکسیدکربن، هزینههایی را بر واردات محصولاتی همچون فولاد، آلومینیوم، سیمان و کودهای شیمیایی اعمال میکند. هدف این مکانیسم، ایجاد شرایط برابر برای تولیدکنندگان خارجی و اروپایی است؛ تولیدکنندگانی که هماکنون بابت انتشار خود در چارچوب بازار کربن اروپا هزینه میپردازند.
با این حال مقامهای بروکسل نگراناند این نظام دور زده شود. برای نمونه شرکتهای خارجی ممکن است تنها محصولات کمکربن خود را روانه بازار اروپا کنند، در حالی که همچنان تولیدات پرکربن را برای دیگر بازارها ادامه دهند. چنین رویکردی به آنها اجازه میدهد از پرداخت عوارض کربنی اتحادیه اروپا بگریزند، بیآنکه تغییری واقعی در کل تولیدشان ایجاد کنند.
کمیسیون اروپا وعده داده تا پایان سال اقدامهایی برای رفع این خطر و حتی گسترش دامنه تعرفه کربنی به محصولات پاییندستی ارائه کند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در این زمینه میگوید: «مسئله اصلی این است که چطور مطمئن شویم این سیستم بازیچه قرار نمیگیرد، بهویژه از سوی چینیها؟»
به گفته یکی دیگر از مقامها، کمیسیون در حال بررسی سیستمی است که در آن، به کالاها یک ارزش ثابت انتشار دیاکسیدکربن در سطح هر کشور یا هر شرکت اختصاص داده شود؛ روشی که جایگزین محاسبه دقیق انتشار هر محموله خواهد شد. وی تصریح کرد: «اتحادیه اروپا میخواهد جلوی این وضعیت را بگیرد که کشورها صادرات سبز به اروپا داشته باشند، اما تولید آلاینده خود را برای بازارهای دیگر حفظ کنند.»
صنایع اروپایی از اتخاذ چنین تدابیری برای مقابله با دور زدن تعرفه مرزی کربن حمایت میکنند. برای نمونه انجمن صنعت آلومینیوم اروپا ماه گذشته خواستار سادهسازی این عوارض شده و پیشنهاد داده است که برای همه آلومینیوم وارداتی از یک کشور، یک امتیاز ثابت انتشار دیاکسیدکربن در نظر گرفته شود، بدون توجه به میزان واقعی آلایندگی هر محموله. به اعتقاد آنان، این اقدام میتواند از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند و عدالت در اجرای تعرفه کربنی را تضمین کند.