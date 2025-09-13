امکان کاهش ۱۰ تا ۲۰درصدی مصرف گاز خانگی بدون تغییر در سطح آسایش/ ارزش ۱۰برابری بهینه سازی مصرف نسبت به تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد نجاتیان مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: با همراهی مردم ما توانستیم ثابت کنیم که بدون تغییر در سطح آسایش آنها، می‌توان مصرف انرژی خانه‌ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داد و این موفقیت بزرگی است که معنای آن آلودگی کمتر، هوای پاک‌تر و آینده درخشان‌تر است.

وی اظهار داشت: در اختتامیه سال نخست اجرای طرح پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی هستیم، جای سپاس و قدردانی دارد از مردمی که به ما اعتماد کردند و در این پویش شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه انگیزه و توجه و تلاشی که مدیران دولتی در این پویش به‌نمایش گذاشتند را پیش از این ندیده بودم، گفت: با وجود شرایط و ناملایماتی که پیش آمد و اتفاقات بد و سختی که در ۹ ماه گذشته رخ داد و همه پشت سر گذاشتیم، این پویش با حمایت دو شرکت پتروشیمی و راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران به خوبی به اجرا رسید و به اهداف خود دست یافت.

بهینه‌سازی مصرف گاز ارزش ۱۰برابری نسبت به تولید دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابراهیم اسکندری رئیس بهینه‌سازی انرژی و کربن شرکت گاز مازندران نیز گفت: بهینه‌سازی هرمترمکعب گاز طبیعی ۸۰ سنت ارزش دارد، در حالی که هزینه تولید آن ۸ سنت است؛ در واقع بهینه سازی مصرف گاز ۱۰برابر هزینه تولید، آورد و ارزش خواهد داشت.

وی اظهار داشت: استان مازندران در بین تمامی استان‌های کشور عمیق‌ترین میزان ناترازی گاز را در فصول سرد سال تجربه می‌کند و به‌همین دلیل قدر اجرای پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف را می‌دانیم.

وی افزود: از زمان آغاز به‌کار این پویش در زمستان سال گذشته، شرکت گاز استان مازندران به‌طور جدی وارد میدان شد و جلسات هفتگی کنترل پروژه کاهش مصرف گاز در شهرهای مختلف استان، برگزار می‌شد.

اسکندری تاکید کرد: مشترکان گاز مازندران در کاهش مصرف گاز در این پویش گل کاشتند.

وی ادامه داد: اجرای پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف، مصداق هزینه کمتر و دستاورد بیشتر است؛ به‌طوری که با همکاری مردم و هزینه‌های کم، دستاوردهای بزرگ در کاهش مصرفگاز حاصل شد.

رئیس بهینه‌سازی انرژی و کربن شرکت گاز مازندران تصریح کرد: اگرچه این پویش به اهداف خود رسید اما در صورت کافی بودن زمان و ابزار، می‌توانستیم دستاوردهای بزرگ‌تری حاصل کنیم.

وی افزود: مازندران به‌خوبی قدر این پویش را دانست و از مجموع ۱۴۲ هزار مشترک گازی که در سراسر کشور در این پویش شرکت کردند، ۹۰هزار مشترک از استان مازندران بودند.

اسکندری خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای چنین پویش‌هایی و استفاده از هوشمندسازی‌ها و طرح‌های مدیریت مصرف انرژی، زمستان امسال و سال‌های بعد با کمترین فشار و دغدغه، فصول سرد سال را پشت سر بگذاریم.

قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی

به گزارش ایلنا، بخاری‌ها و پیکج‌های راندمان بالا، تسهیلات اصلاح سیستم موتورخانه و تسهیلات تنظیم مشعل و تعویض منبع انبساط در کنار صدها جایزه اجتماعی به مشترکانی که در پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی شرکت کردند، اعطا شد.

این گزارش حاکی است؛ امروز آیین قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مسئولانی از شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

در این مراسم ۲۷۴۰ جایزه بخاری راندمان بالا، ۲۷۰ جایزه پکیج و تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی خرید، ۸۴ جایزه اصلاح سیستم موتورخانه (تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی)، ۳۰۰ جایزه تعویض منبع انبساط و تنظیم مشعل (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) و ۱۰۰ جایزه تسهیلات خادمین مساحد و مدارس و مسئولان تسهیلات و فعالان طرح به مشترکان شرکت‌کننده در پویش اعطا شد.

مجموع جوایزی که در سه‌دوره قبلی قرعه‌کشی و قره‌کشی پایانی که امروز برگزار شد به مشترکان شرکت‌کننده که بالغ بر ۱۴۰ هزار مشترک در ۳۸ شهر کشور بودند، اعطا شد به ۴ هزار و ۷۹۰ جایزه رسید که به‌گفته علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرفانرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، این پویش توانست به اهداف خود در کاهش ۱۰ درصدی مصرف در جامعه هدف رسیده و در برخی شهرها، بیش از این میزان متوسط کاهش مصرف گاز خانگی محقق شد.

