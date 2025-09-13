انباشت تصمیمات نادرست گذشته گاز و برق را به ناترازی رساند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در مراسم چهارمین پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی اظهار داشت؛ ما تلاش می کنیم با ایجاد فرهنگ مصرف؛ از مواهب انرژی بیشتر در بخش تولید استفاده کنیم.

وی افزود: کشور ما منابع گازی زیادی پر اختیار دارد و بعد از روسیه دومین دارنده گاز جهان هستیم، اما از طرفی به دلیل انباشت تصمیمات نادرست در دوره های مختلف در وضعیتی هستیم که در حوزه انرژی برق و گاز ناترازی داریم.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت؛ در فصل سرد سال گاز صنایع را کاهش می‌دهیم زیرا مصرف خانگی و عمومی افزایش می باید.

وی با تاکید بر اینکه باید روی فرهنگ‌سازی و بهینه سازی مصرف گاز کار شود، خاطرنشان کرد؛ برای عبور از این اوضاع باید بخش‌های مختلف دخیل شوند یکی از بخش‌ها پتروشیمی است،.

عباس زاده ادامه داد: گران ترین گاز به پتروشیمی تحویل داده می شود و از طرفی بیشترین زنجیره ارزش روی گاز پر صنعت پتروشیمی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زنجیره ارزش متانول پایداری بیشتری در تولید داشته باشیم.

معاون وزیر نفت همچنین به بهینه سازی مصرف و تاثیر آن در حوزه مسئولیت اجتماعی و ‌‌کمک به توانمندسازی و احیای تالاب انزلی اشاره کرد.

