خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی:

انباشت تصمیمات نادرست گذشته گاز و برق را به ناترازی رساند

انباشت تصمیمات نادرست گذشته گاز و برق را به ناترازی رساند
کد خبر : 1685336
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: کشور ما منابع گازی زیادی پر اختیار دارد و بعد از روسیه دومین دارنده گاز جهان هستیم، اما از طرفی به دلیل انباشت تصمیمات نادرست در دوره های مختلف در وضعیتی هستیم که در حوزه انرژی برق و گاز ناترازی داریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در مراسم چهارمین پویش کاهش ده درصدی مصرف انرژی اظهار داشت؛ ما تلاش می کنیم با ایجاد فرهنگ مصرف؛ از مواهب انرژی بیشتر در بخش تولید استفاده کنیم.

وی افزود: کشور ما منابع گازی زیادی پر اختیار دارد و بعد از روسیه دومین دارنده گاز جهان هستیم، اما از طرفی به دلیل انباشت تصمیمات نادرست در دوره های مختلف در وضعیتی هستیم که در حوزه انرژی برق و گاز ناترازی داریم.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت؛ در فصل سرد سال گاز صنایع را کاهش می‌دهیم زیرا مصرف خانگی و عمومی افزایش می باید.

وی با تاکید بر اینکه باید روی فرهنگ‌سازی و بهینه سازی مصرف گاز کار شود، خاطرنشان کرد؛ برای عبور از این اوضاع باید بخش‌های مختلف دخیل شوند یکی از بخش‌ها پتروشیمی است،.

عباس زاده ادامه داد: گران ترین گاز به پتروشیمی تحویل داده می شود و از طرفی بیشترین زنجیره ارزش روی گاز پر صنعت پتروشیمی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زنجیره ارزش متانول پایداری بیشتری در تولید داشته باشیم.

معاون وزیر نفت همچنین به بهینه سازی مصرف و تاثیر آن در حوزه مسئولیت اجتماعی و ‌‌کمک به توانمندسازی و احیای تالاب انزلی اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی