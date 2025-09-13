خبرگزاری کار ایران
ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی با کشور‌های همسایه

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به وجود معضل در شیوه همکاری بین‌المللی با کشور‌های پیشرو در حوزه معدنی به دلیل تحریم‌ها اشاره کرد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی با کشور‌های همسایه در زمینه اکتشاف و فرآوری مواد معدنی را ضروری عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، ابراهیم مولابیگی درباره شیوه های همکاری بین‌المللی سازمان متبوع خود گفت: اصولا در شرایط تحریمی شدید که بر کشور حاکم است، شیوه های همکاری بین‌المللی با کشور‌های پیشرو در حوزه معدنی از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا به طبع با مسائل زیادی رو‌به‌رو است.

وی افزود: تحریم‌ها باعث شده حتی در خرید تجهیزات که کاربرد دوگانه دارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم؛ هم از نظر قیمت و هم از نظر طولانی شدن فرآیند خرید که شرکت‌های ایرانی تامین‌کننده این تجهیزات مجبور هستند چندین مسیر را انتخاب کنند تا کالای مورد نظر به مقصد برسد.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی با کشور‌های همسایه در زمینه اکتشاف و فرآوری مواد معدنی گفت: از آنجایی که طرح های معدنی به‌ویژه در مراحل اکتشاف و احداث واحد‌های فرآوری سرمایه‌بر هستند، لذا حضور چند کشور باعث تقسیم هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی تصریح کرد: می‌توان مواد معدنی را در یک کشور استخراج، در کشور دیگری فرآوری، و در کشور سوم به محصول نهایی تبدیل کرد که این روند باعث کاهش هزینه و افزایش ارزش افزوده و استحکام روابط اقتصادی و سیاسی در کل منطقه خواهد شد.

مولابیگی تاکید کرد: همچنین کشور‌های منطقه می‌توانند تجربه‌ها و فناوری های اکتشاف، فرآوری، کنترل کیفی، ظرفیت‌های زیرساختی، منابع معدنی و آزمایشگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند تا سبب صرفه‌جویی هزینه و تسریع ذر اجرای پروژه‌ها شوند و از سویی ایجاد منافع مشترک سبب کاهش تنش در منطقه نیز خواهد شد.

به گفته وی، بطور کلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در دو سه دهه گذشته تجارب خوبی در زمینه حضور در کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های آفریقایی، آمریکای‌جنوبی و همسایگان خود در زمینه آموزش، ایجاد پایگاه داده‌های علوم‌زمین و همچنین پروژه‌های اکتشاف موادمعدنی داشته که بعضا در صورت فراهم بودن شرایط مورد نیاز قابلیت حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری کشور‌های هدف امکان‌پذیر خواهد شد.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور افزود: در این زمینه می‌توان به ایجاد پایگاه داده‌ها در کشور‌های ونزوئلا و کشور‌های عضو اکو، آموزش کارشناسان کشور‌های اکو و ونزوئلا، اکتشاف در ونزوئلا، سودان و نیجر، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در اکتشاف و فرآوری شورابه‌های کشور بولیوی اشاره کرد.

مولابیگی تاکید کرد: در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران عزیزمان، کشور‌های مختلف سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره معدن از خود نشان می‌دهند.

