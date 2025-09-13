خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر ارتباطات:

سفر تهرانی‌ها کیفیت اینترنت موبایل را بهتر کرد

کد خبر : 1685255
​رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد و نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.

به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری، رئیس  شرکت ارتباطات ساخت با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد.

وی افزود:  این نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.

