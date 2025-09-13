به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری، رئیس شرکت ارتباطات ساخت با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد.

وی افزود: این نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.

انتهای پیام/