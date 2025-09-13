خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل ایران ایر عنوان کرد:

اقدام حقوقی ایران‌ایر برای بازپس‌گیری مسیرهای بین‌المللی

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفاتر حقوقی وزارت راه و ریاست جمهوری در حال اقامه دعوا در محاکم بین‌المللی است تا مسیرهای پروازی خود را بازپس گیرد.

به گزارش ایلنا،  حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)  از ارتقای قابل توجه ناوگان ایران ایر به ۱۷ فروند هواپیمای عملیاتی و جابه‌جایی بیش از ۶۸ هزار زائر حج تمتع در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تاکید کرد که این موفقیت‌ها با تلاش و همت متخصصان داخلی در حوزه تعمیرات، آموزش پرسنل و توسعه خدمات مسافری به دست آمده است.

افزایش ناوگان و تعمیرات تخصصی در داخل کشور

خانلری با اشاره به وضعیت فعلی ناوگان ایران ایر گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناوگان حامل پرچم، در حال حاضر دارای ۱۷ فروند هواپیمای پهن‌پیکر و نروبادی است که تمامی آنها آماده انجام عملیات پروازی هستند.

وی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، ناوگان از ۸ فروند آماده پرواز در دی ماه سال گذشته به ۱۷ فروند هواپیما ارتقا یافته است که ۷ فروند از آنها با تعمیرات تخصصی توسط خبرگان صنعت هوانوردی داخلی احیا شده‌اند.

خانلری خاطرنشان کرد: با تصمیم موثر وزیر راه و شهرسازی، دو فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ سری ۲۰۰ در فروردین ماه به ناوگان افزوده شد تا ظرفیت و کیفیت پروازهای بین‌المللی افزایش یابد.

عملیات گسترده در حج عمره و تمتع؛ انتقال بیش از ۲۰۳ هزار زائر

مدیرعامل ایران ایر به عملکرد این شرکت در زمینه حج عمره ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تا پایان فروردین ۱۴۰۴، تعداد ۲۰۳ هزار زائر عمره از طریق پروازهای ایران ایر از فرودگاه‌های جده، مدینه و طائف به سرزمین وحی منتقل شدند.

وی ادامه داد: همزمان با ایام نوروز، پروازهای مناطق دوردست و تکلیفی با برنامه‌ریزی دقیق انجام و پس از آن، پروازهای حج تمتع از ۱۳ اردیبهشت ماه آغاز شد.

خانلری اعلام کرد: در حج تمتع ۱۴۰۴، بیش از ۶۸ هزار حاجی از ۲۲ شهر مختلف کشور در ۵۷۰ سکتور پروازی به عربستان سعودی منتقل شدند که این پروازها بدون کنسلی و با کمترین میزان تاخیر با میانگین ۷.۸ دقیقه در رفت و ۶.۴ دقیقه در برگشت به انجام رسید.

پروازهای اربعین و توسعه خدمات به زائران

مدیرعامل ایران ایر در ادامه به پروازهای اربعین اشاره کرد و گفت: پروازهای اربعین از شهرهای تهران، شاهرود، سمنان و شیراز به مقصد نجف اشرف با جابه‌جایی بیش از ۴۲ هزار زائر به صورت منظم و بدون وقفه انجام شد.

خانلری به اقدامات آموزشی و توسعه خدمات مسافری در ایران ایر اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری، ۱۷ دوره آموزشی برای کادر پروازی در بخش‌های کابین و کاکپیت برگزار شده است تا سطح خدمات و رضایت مشتریان ارتقا یابد.

اشتراک طلایی و نقره‌ای هما به ۶۲۷۱ نفر رسید

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های وفاداری مشتری با توزیع کارت‌های طلایی  به ۱۰۷۱ و نقره‌ای به بیش از ۵۲۰۰ نفر در حال اجرا است و امکان انتخاب غذای سفارشی و صندلی از طریق سیستم فروش بلیط اینترنتی فراهم شده است.

خانلری همچنین تاکید کرد که قیمت بلیت ها با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری عرضه می‌شود و خرید آسان از طریق سایت رسمی شرکت (booking.homares.ir) ممکن است.

مقابله با تحریم‌ها و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی

خانلری درباره تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا که از ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ اعمال شده، گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفاتر حقوقی وزارت راه و ریاست جمهوری در حال اقامه دعوا در محاکم بین‌المللی است تا مسیرهای پروازی خود را بازپس گیرد.

وی افزود: با اتخاذ تدابیر قانونی و حقوقی، ایران ایر به دنبال رفع موانع و تضمین ادامه خدمات به مسافران به ویژه در حوزه‌های درمان و سفرهای بین‌المللی است.

 

