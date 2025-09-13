قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد

به گزارش ایلنا، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن عملکرد بانک را در پرداخت تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن تشریح کرد و گفت: بر اساس تازه‌ترین آمار، از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد مسکونی این طرح به میزان ۱۸۰ هزار میلیاردتومان منعقد شده است که از این میزان، حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان متناسب با پیشرفت پروژه‌ها به حساب سازندگان پرداخت شده است.

پرداخت ۳۶ هزار میلیاردتومان تسهیلات ساخت مسکن در دولت چهاردهم

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: ۳۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، در دولت چهاردهم به سازندگان تخصیص یافته است. این دستاورد حاصل تجربه، تخصص و رویکرد کارشناسی کارکنان بانک مسکن در اجرای پروژه‌های کلان ملی است.

خورسندیان با بیان اینکه بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، با وجود محدودیت منابع و ناترازی مالی، نقش محوری و برجسته‌ای در نظام بانکی کشور داشته است، توضیح داد: عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی، فراتر از سهمیه تعیین‌شده ۱۸ درصدی از سوی بانک مرکزی بوده و توانسته است بخش عمده‌ای از تسهیلات نظام بانکی در این طرح را به تنهایی پوشش دهد.

۱۲۲ هزار واحد مسکونی فروش اقساطی شد

به گفته وی، در حال حاضر نیز، تمرکز بانک مسکن بر تکمیل پروژه‌هایی است که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. این رویکرد منجر به تحویل بیش از ۱۲۲ هزار واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی به متقاضیان شده است. از واحدهای مربوطه ۷۸ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات پروژه‌های حمایتی

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در دولت چهاردهم به منظور تسریع در تکمیل پروژه‌ها و همچنین تسهیل در شرایط بازپرداخت اقساط متقاضیان، پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات طرح نهضت ملی جهت پروژه‌های حمایتی تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، پلکانی شدن اقساط پروژه‌های حمایتی (شروع اقساط با مبلغ ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات پروژه های حمایتی از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد اجرایی شده است.

