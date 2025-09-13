به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ با رشد روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای همراه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین (روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه)، افزایش نشان می‌دهد، همچنین پیش‌بینی شده است در سال آینده عرضه جهانی نفت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز دیگر افزایش یابد.

پس از آنکه که هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) تصمیم گرفتند مرحله دوم کاهش تولید خود را سریع‌تر از برنامه‌ریزی پیشین لغو کنند، نفت خام بیشتری به بازار عرضه می‌شود؛ این مقدار تولید نگرانی‌هایی را درباره مازاد عرضه ایجاد کرده و بر قیمت نفت در سال جاری میلادی تأثیر گذاشته است.

از نظر تحلیلگران، عرضه بسیار سریع‌تر از تقاضا در حال افزایش است، هرچند پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی به روزانه ۷۴۰ هزار بشکه رسیده است و نسبت به برآورد پیشین ۶۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد و به تحویل‌های انعطاف‌پذیر در اقتصادهای پیشرفته نسبت داده می‌شود.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: بازارهای نفت از سوی طیف وسیعی از نیروها به مسیرهای مختلف می‌رود و احتمال کاهش عرضه ناشی از تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران در کنار لغو کاهش عرضه هشت عضو اوپک‌پلاس و چشم‌انداز افزایش فزاینده ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت وجود دارد.

برآوردهای تقاضا در این گزارش در پایین‌ترین حد قرار دارد، زیرا انتظار می‌رود گذار سریع‌تری به منابع انرژی تجدیدپذیر نسبت به بعضی دیگر از نهادهای پیش‌بینی‌کننده مانند اوپک انجام شود.

اوپک پیش‌بینی خود مبنی بر افزایش روزانه یک میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه‌ای تقاضا در سال جاری میلادی را حفظ و اعلام کرده است اقتصاد جهان در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ عملکرد مطلوبی خواهد داشت.

این چشم‌انداز خوش‌بینانه پس از تصمیم اوپک‌پلاس در روز یکشنبه برای افزایش بیشتر سهمیه تولید نفت خود از ماه مهر اتخاذ شده است؛ تصمیمی که در راستای تلاش عربستان سعودی، رهبر این گروه، برای بازپس‌گیری سهم بازار صورت گرفته است.

قیمت نفت خام برنت روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) کاهش یافت و کمی کمتر از ۶۷ دلار برای هر بشکه معامله شد. این قیمت همچنان بالاتر از پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۵، یعنی حدود ۵۸ دلار در ماه آوریل امسال است.

در ادامه گزارش آمده است که ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت، زیرا عرضه بسیار بیشتر از تقاضا خواهد بود.

در همین حال پیش‌بینی شده است که در سال آینده میلادی، عرضه ممکن است روزانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه از تقاضا پیشی بگیرد. لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس و افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، برزیل و گویان از دلایل آن به‌شمار می‌آیند.

در مقابل برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد عرضه در خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس در سال آینده میلادی روزانه ۶۳۰ هزار بشکه خواهد بود.

تحلیلگران بر این باورند که کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی که تا حدودی به‌دلیل لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس است، بر اقتصاد تولید شیل ایالات متحده فشار وارد کرده است.

بر اساس برآوردها گزارش اوپک به‌ جای مازاد ضمنی در سال ۲۰۲۶، از محدودیت عرضه روزانه ۷۰۰ هزار بشکه‌ای حکایت دارد و این در صورتی است که تولید روزانه ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای اوپک‌پلاس در ماه اوت تداوم داشته باشد.

در همین حال چین همچنان به ذخیره‌سازی نفت خام ادامه می‌دهد؛ اقدامی که به حفظ قیمت نفت خام برنت برای تحویل فوری بالاتر از قیمت قراردادهای بعدی کمک می‌کند. این ساختار که به‌عنوان پیش‌بهین (Backwardation) شناخته می‌شود، نشان‌دهنده بازاری با کمبود عرضه است.

با این حال در گزارش تأکید شده است که مازاد احتمالی ممکن است محقق نشود. در جمع‌بندی آمده است: چند پیچ و خم احتمالی در پیش است - از جمله تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های تجاری و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و ایران - که می‌توانند تعادل بازار را تغییر دهند.

انتهای پیام/