افزایش سامانههای خورشیدی خانگی روستاها به ۵۰ هزار واحد تا پایان سال
معاون سرمایهگذاری ساتبا گفت: بیش از ۲۰ هزار سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی در روستاها و مناطق محروم، برق تولید میکنند که تا پایان سال این تعداد به ۵۰ هزار سامانه میرسد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، جعفر محمدنژاد سیگارودی با بیان اینکه متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی برای ثبتنام نیازی به مراجعه حضوری ندارند، اظهار کرد: سامانهای طراحی شده که از طریق وبگاه همه شرکتهای توزیع برق در کشور در دسترس است؛ مردم میتوانند با استفاده از شماره اشتراک کنتور خانگی و ثبت مشخصات خود، درخواست احداث نیروگاه خورشیدی روی پشتبام منازل یا سایر فضاهای در دسترس را ثبت کنند. وی افزود: برای اجرای این طرح، شرکتهای متعدد پیمانکار و نصبکننده در سراسر استانها تأیید صلاحیت شدهاند تا مردم بدون نیاز به مراجعه به مراکز اصلی بتوانند در محل زندگی خود اقدام به احداث نیروگاه کنند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا تصریح کرد: در حالیکه برق خانگی در روستاها با قیمتی کمتر از ۶۰ تومان و در شهرها به طور میانگین حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت عرضه میشود، خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی خانگی بیش از ۳۸۰ تومان است؛ همین اختلاف قیمت، ایجاد یک مزیت اقتصادی برای خانوارها و در عین حال کمک به پراکندگی تولید و پایداری شبکه برق کشور خواهد بود. سیگارودی با اشاره به برنامه جدید ساتبا برای رفع دغدغه خاموشیها در منازل مسکونی عنوان کرد: مدلی هیبریدی با همکاری توانیر طراحی و تصویب شده که تا پایان شهریور ابلاغ خواهد شد؛ در این مدل، مشترکان علاوه بر فروش برق به شبکه و کسب درآمد، در صورت بروز محدودیت یا قطعی برق، میتوانند از برق تولیدی نیروگاه خود در داخل منزل استفاده کنند و دغدغه خاموشی نخواهند داشت.
وی درباره جزئیات این مدل گفت: مشترکان در ساعات وجود خورشید میتوانند برق تولیدی خود را به شبکه تزریق کنند و در زمان قطعی یا ساعات شب از طریق ذخیرهساز برق مورد نیازشان را تأمین کنند. از آنجا که قطعی برق در کشور بسیار محدود است، نیاز به ذخیرهساز بزرگ و پرهزینه نخواهد بود و هزینه احداث آن برای خانوارها سنگین نخواهد شد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا نحوه ثبتنام را تشریح و اظهار کرد: سامانه آماده پذیرش ثبت نام متقاضیان، "مهرسان" نام دارد؛ مشترکان در زمان ثبتنام میتوانند در صورت تمایل درخواست ذخیرهساز بدهند تا از محدودیتهای احتمالی برق مستثنا شوند؛ با سامانه مهرسان، کسانی که مایل به سرمایهگذاری هستند میتوانند وارد شوند و فرآیند مشارکت و تولید برق خود را آغاز کنند. وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای مقیاس کوچک در سه سال اخیر از ۵ به ۱۵ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس ۵ کیلوواتی عمدتاً در روستاهای کشور در حال تزریق برق به شبکه هستند؛ همچنین حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد دیگر در دست احداث داریم که تا پایان امسال این عدد به ۵۰ هزار سامانه خواهد رسید.
سیگارودی افزود: قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاهها ۲۰ ساله است و نرخ خرید در این مدت هر سال افزایش مییابد؛ این طرح علاوه بر مزیت اقتصادی برای خانوارها، احساس مالکیت را بهویژه در میان خانوادههای روستایی و کمبرخوردار تقویت کرده است. وی درباره نحوه تأمین مالی این طرح گفت: در همکاری مشترک وزارت نیرو با سازمانهای مردمنهاد، تسهیلات احداث نیروگاههای خورشیدی در روستاها بهصورت وام قرضالحسنه و با بهره بسیار پایین پرداخت میشود؛ در شهرها نیز با بانکها و صندوقهای مختلف از جمله بانک ملت تفاهم شده است تا تسهیلات لازم برای احداث نیروگاههای کوچک به متقاضیان پرداخت شود.
به گفته سیگارودی، برای احداث نیروگاههای ۵ کیلوواتی کل هزینه بهصورت تسهیلات پرداخت خواهد شد و مبالغ تسهیلات مستقیم به متقاضی داده نمیشود، بلکه بهصورت تجهیزات در اختیار شرکتهای تأییدشده از سوی وزارت نیرو قرار میگیرد تا عملیات احداث و نصب اجرا شود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا درباره امکان مشارکت سرمایهگذاران خرد در بورس انرژی توضیح داد: ما از ظرفیتهای ۱۰۰ کیلووات به بالا را میپذیریم و در سازمان ساتبا منعی برای این کار وجود ندارد؛ در فاز اول، الزامات فنی کنترلپذیری نیروگاههای کوچک از طریق شرکت مدیریت شبکه برق ایران تأمین میشود. وی اضافه کرد: به جای اینکه هر فرد صرفاً برای نصب ۵ کیلووات سامانه خورشیدی ثبتنام کند، میتوانند در قالب تعاونی یا مشارکت خانوادگی اقدام کنند؛ مثلاً یک شرکت با ۱۰۰ پرسنل میتواند مجموعاً ۵۰۰ کیلووات تولید داشته باشد. این مدل با هدف تأمین مزیت اقتصادی طراحی شده و تولید برق در شبکه سراسری، امکان عرضه آن به بورس انرژی را فراهم می کند
معاون سرمایهگذاری ساتبا با بیان اینکه در دنیا، توسعه نیروگاههای کوچک و فروش مازاد برق به شبکه، مبتنی بر اقتصاد انرژی است، عنوان کرد: اگر بتوانیم در ایران قیمت برق را به یک قیمت واحد برسانیم، میتوانیم تولیدکنندگان کوچک را تشویق کنیم که مازاد برق خود را به شبکه عرضه کنند یا مصرف خود را تأمین کنند؛ این مدل مشابه رویه کشورهای توسعهیافته است و راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.