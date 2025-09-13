خبرگزاری کار ایران
مرحله جدید پیش فروش سکه دولتی برگزار می‌شود

کد خبر : 1685199
سخنگوی مرکز مبادله ایران ضمن اعلام اینکه بزودی اطلاعات مربوط به دور جدید پیش فروش سکه منتشر خواهد شد، از فروش حدود ۸۰ هزار انواع قطعه سکه بهار آزادی در چهارمین مرحله پیش فروش سکه خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران اصغر بالسینی سخنگوی این مرکز با اشاره به استقبال گسترده مردم از چهارمین مرحله پیش فروش سکه در مرکز مبادله ایران که روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه برگزار شد، گفت: در چهارمین مرحله پیش فروش سکه، کلیه متقاضیانی که اقدام به واریز وجه و ثبت سفارش کرده بودند برنده سکه شدند و بر این اساس به ۷۹۲۱۹ نفر از متقاضیان، سکه تخصیص داده شد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران تصریح کرد: این افراد می‌توانند ۳۰ آذر ماه سال جاری با مراجعه به شعب منتخب بانک ملی اقدام به دریافت سکه‌های خود نمایند.

وی بیان داشت: همانطور که قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده در این مرحله از پیش فروش سکه «امکان بازخرید و پیش فروش مجدد» فراهم شده که دستورالعمل‌های مربوطه به استحضار مردم شریف خواهد رسید.

بالسینی در پایان افزود: با توجه به استقبال زیاد مردم از پیش فروش سکه بزودی اطلاعات مربوط به دور جدید پیش فروش سکه از طریق مرکز مبادله ارز و طلا منتشر خواهد شد.

 

