قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ شنبه ۲۲ شهریور
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۸۰ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۳۰۱ تومان رسید.

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۸۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۳۰۱ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۶۱۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۸۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۴۳۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۷۰ تومان است.

