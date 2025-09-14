مقام مسئول سازمان راهداری در گفتوگو با ایلنا:
برگزاری جلسه وزرای ایران و ازبکستان برای حل مشکل تردد کامیونها/ رانندگان از مشکل خبر داشتند
جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالملل راهداری کشور در گفتوگو با ایلنا درباره ایجاد صفهای کامیونهای ایرانی در مرز ازبکستان اظهار داشت: این مشکل به تفسیر غیرمتعارف طرف ازبک از دوزبلاغ (پروانه عبور) ثالث برمیگردد و از ۱۵ ژوئن تمام شرکتهای حمل و نقل و رانندگان را در جریان این مشکل قرار دادیم و با اطلاعرسانی فراگیر تمام رانندگان از وجود این مشکل مطلع بودند.
وی ادامه داد: هیچ محدودیتی در تردد کالا در مسیر ازبکستان ایجاد نکردیم اما تمام شرکتهای حمل و نقل و رانندگانی را که در مسیر ازبکستان کار میکنند را در جریان این مشکل قرار دادیم.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالملل راهداری کشور گفت: نمیخواهیم جلوی تردد کامیونها را در این مسیر بگیریم و این قصد را هم نداریم اما به شرکتها اعلام کردیم که به دلیل تفسیر اشتباه ازبکستان از دوزبلاغ، برای ورود به این کشور دچار مشکل خواهید شد. از این رو با صاحب کالا در این کشور هماهنگهای دقیق انجام دهید و تا زمانی که تاییدیه نگرفتهاید و مطمئن نشدهاید که ورود به ازبکستان بلامانع است به مقصد و مسیر ازبکستان بارگیری نکنید.
هدایتی تاکید کرد: بنابراین شرکتها و رانندگان با اطلاع به این مشکل، بدون هماهنگی با صاحب کالا در ازبکستان نباید نسبت به بارگیری اقدام میکردند و نباید آگاهانه خود را در این موقعیت قرار میدادند.
وی با بیان اینکه ازبکستان برای ما کشور مهم در آسیای میانه است و درصدد رفع این مشکل هستیم، گفت: قرار بر این است که وزرای حمل و نقل دو کشور، درباره این موضوع جلسه ویدیو کنفرانسی با هم برقرار کنند و درباره رفع مشکل راهکارها مورد بررسی قرار بگیرد.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالملل راهداری کشور ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره این مشکل و بررسی جوانب آن، از ۱۵ ژوئن انجمنها و شرکتها جلساتی برگزار کرده و این گونه نبوده رانندگان به یکباره با این مشکل در مرز ازبکستان مواجه و غافلگیر شده باشند.