خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام مسئول سازمان راهداری در گفت‌وگو با ایلنا:

برگزاری جلسه وزرای ایران و ازبکستان برای حل مشکل تردد کامیون‌ها/ رانندگان از مشکل خبر داشتند

برگزاری جلسه وزرای ایران و ازبکستان برای حل مشکل تردد کامیون‌ها/ رانندگان از مشکل خبر داشتند
کد خبر : 1685167
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل راهداری کشور با اشاره به مشکل کامیون‌های ایرانی در مرز ازبکستان گفت: این مشکل به تفسیر غیرمتعارف طرف ازبک از دوزبلاغ (پروانه عبور) ثالث برمی‌گردد و از ۱۵ ژوئن تمام شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان را در جریان این مشکل قرار دادیم و با اطلاع‌رسانی فراگیر تمام رانندگان از وجود این مشکل مطلع بودند.

جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل راهداری کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره ایجاد صف‌های کامیون‌های ایرانی در مرز ازبکستان اظهار داشت: این مشکل به تفسیر غیرمتعارف طرف ازبک از دوزبلاغ (پروانه عبور) ثالث برمی‌گردد و از ۱۵ ژوئن تمام شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان را در جریان این مشکل قرار دادیم و با اطلاع‌رسانی فراگیر تمام رانندگان از وجود این مشکل مطلع بودند. 

وی ادامه داد: هیچ محدودیتی در تردد کالا در مسیر ازبکستان ایجاد نکردیم اما تمام شرکت‌های حمل و نقل و رانندگانی را که در مسیر ازبکستان کار می‌کنند را در جریان این مشکل قرار دادیم. 

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل راهداری کشور گفت: نمی‌خواهیم جلوی تردد کامیون‌ها را در این مسیر بگیریم و این قصد را هم نداریم اما به شرکت‌ها اعلام کردیم که به دلیل تفسیر اشتباه ازبکستان از دوزبلاغ، برای ورود به این کشور دچار مشکل خواهید شد. از این رو با صاحب کالا در این کشور هماهنگ‌های دقیق انجام دهید و تا زمانی که تاییدیه نگرفته‌اید و مطمئن نشده‌اید که ورود به ازبکستان بلامانع است به مقصد و مسیر ازبکستان بارگیری نکنید. 

هدایتی تاکید کرد: بنابراین شرکت‌ها و رانندگان با اطلاع به این مشکل، بدون هماهنگی با صاحب کالا در ازبکستان نباید نسبت به بارگیری اقدام می‌کردند و نباید آگاهانه خود را در این موقعیت قرار می‌دادند. 

وی با بیان اینکه ازبکستان برای ما کشور مهم در آسیای میانه است و درصدد رفع این مشکل هستیم، گفت: قرار بر این است که وزرای حمل و نقل دو کشور، درباره این موضوع جلسه ویدیو کنفرانسی با هم برقرار کنند و درباره رفع مشکل راهکارها مورد بررسی قرار بگیرد. 

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل راهداری کشور ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره این مشکل و بررسی جوانب آن، از ۱۵ ژوئن انجمن‌ها و شرکت‌ها جلساتی برگزار کرده و این گونه نبوده رانندگان به یکباره با این مشکل در مرز ازبکستان مواجه و غافلگیر شده باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی