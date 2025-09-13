تجمع تعدادی از متقاضیان ورود به حرفه مهندسی مقابل وزارت راه و شهرسازی

به گزارش ایلنا، هفته گذشته تعدادی از متقاضیان ورود به حرفه مهندسی کشور، مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. یکی از معترضان در مورد دلیل این تجمع گفت: ما جمعی از مهندسین سراسر کشور هستیم که در آزمون ورود به حرفه خرداد ماه سال جاری شرکت کرده بودیم. متاسفانه با سوالات غلط، ایراددار و ابهام‌دار متعدد روبرو شده‌ایم و سازمان مقررات ملی ساختمان حاضر به پذیرش این درخواست ما جهت حذف سوالات ذکر شده نیست.

وی افزود: از طرفی نیز در اقدامی عجیب سازمان مقررات ملی ساختمان اقدام به حذف قانون قبولی مشروط کرده که باعث شده داوطلب به خاطر یک الی دونمره با مردودی مواجه شود. بنابراین، ما دو درخواست داریم یک برگشت قانون قبولی مشروط که در ادوار گذشته بوده دو حذف سوالات ایراد‌دار و غلط.

