ابوالقاسم شیرازی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
اخراج ناگهانی کارگران مهاجر، زنگ خطری برای تولیدکنندگان
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با گلایه از اخراج گسترده نیروهای ماهر شاغل در کارگاههای پوشاک، که در پی اجرای طرح اخراج اتباع افغان از کشور رخ داده است، از وارد آمدن زیان سنگین به واحدهای تولیدی خبر داد.
ابوالقاسم شیرازی، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به یکی از مشکلات اساسی این روزهای تولیدکنندگان پوشاک داخلی و اخراج تعداد زیادی از نیروهای ماهر اتباع اظهار کرد: ما هیچ مخالفتی با تصمیمات کلان کشور نداریم، اما پیشنهادمان این است که کارفرماهایی که بتوانند تعهد دهند و سابقه خوب نیروهایشان را تضمین کنند، اجازه ادامه فعالیت نیروی کار خارجیشان را داشته باشند تا روند تولید ناگهان متوقف نشود.»
جایگزینی کارگر ایرانی به زمان و هزینه نیاز دارد
شیرازی با اشاره به مشکلات جایگزینی نیرو افزود: کارگر ایرانی تا بخواهد آموزش ببیند و وارد چرخه تولید شود، حداقل دو تا سه ماه زمان میبرد و بسیاری از آنها حاضر نیستند با همان دستمزدی که کارگران مهاجر کار میکردند، فعالیت کنند.
او همچنین ادامه داد: درست است که مهارت کارگر ایرانی کم نیست، حتی ممکن است بیشتر از کارگر خارجی هم باشد، اما این فرایند جایگزینی، زمانبر و پرهزینه است. ضمن اینکه در بازار راکد فعلی، افزایش دستمزد بهطور مستقیم روی قیمت نهایی محصول تأثیر میگذارد.
بیش از ۱۰ هزار تولیدکننده پوشاک تنها در تهران نیاز به بازسازی نیروی کار دارند
رئیس اتحادیه پوشاک تهران در ادامه آماری از وضعیت موجود ارائه داد و گفت: در تهران حدود ۸ تا ۱۰ هزار تولیدکننده پوشاک داریم. اگر به طور میانگین برای هر تولیدی پنج نیروی کار در نظر بگیریم، یعنی حدود ۵۰ هزار نفر نیروی کار که بسیاریشان اتباع خارجی هستند که با حذف آنها، پیدا کردن و آموزش نیروی جایگزین ایرانی کار سادهای نیست.
او هشدار داد: به نظر میرسد ادامه این روند میتواند به تعطیلی بسیاری از واحدها منجر شود و ما بهعنوان صنف تولیدکننده، خواهان هماهنگی بیشتر و اجرای تدریجی این سیاستها هستیم، نه به صورت ضربتی.
شیرازی با اشاره به عمر پایین ماشینآلات استاندارد در صنعت پوشاک گفت: عمر مفید ماشینآلات ۵ ساله هستند، اما بیشتر کارخانجات با ماشینهای فرسوده بیش از ۱۰ سال کار میکنند. به دلیل آنکه نه نقدینگی داشتند و نه بانکها تسهیلات مناسبی در اختیارشان گذاشتند.
او افزود: در نبود ماشینآلات نو، کارگران سختکوش افغانی بودند که با صرف وقت بیشتر، تولید را حفظ میکردند. حال با خروج آنها، این ماشین آلات دیگر کارایی ندارند و کارگر ایرانی هم نمیتواند با آنها کار کند.
لزوم فرصتسازی برای جایگزینی نیروی کار و حمایت از حق بیمه
شیرازی اظهار کرد: برخی کارفرمایان با مشکل کمبود نیروی کار مواجه شدهاند. درخواست ما این است که به این تولیدکنندگان فرصت داده شود تا بتوانند به تدریج نیروی جایگزین را جذب کنند. همچنین باید شرایطی فراهم شود که در زمان تعطیلی موقت، کارفرما بتواند حق بیمه کارگران خود را با معافیت یا تخفیف پرداخت کند.
او افزود: پرداخت حقوق به کارگران حتی در ایام تعطیل، لطفی است که برخی کارفرمایان انجام میدهند و باید مورد حمایت قرار گیرند. بسیاری از کارکنان فروشگاهها و کارگاهها ایرانی هستند و مشاغل خدماتی مانند نظافت و سرایداری نیز معمولاً توسط اتباع خارجی انجام میشد که اکنون مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است.