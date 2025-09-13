آغاز ثبت سفارش جدید واردات روغن خام از امروز

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز از امروز ۲۲ شهریور آغاز می‌شود.

این در حالی است که با وجود اینکه صحبت‌هایی درباره احتمال تغییر نرخ مرجع واردات روغن خام وجود داشت؛ ثبت سفارش جدید این محصول نیز کماکان با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شود.

