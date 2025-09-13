خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ثبت سفارش جدید واردات روغن خام از امروز

آغاز ثبت سفارش جدید واردات روغن خام از امروز
کد خبر : 1685003
لینک کوتاه کپی شد.

ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز از امروز ۲۲ شهریور با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز از امروز ۲۲ شهریور آغاز می‌شود.

این در حالی است که با وجود اینکه صحبت‌هایی درباره احتمال تغییر نرخ مرجع واردات روغن خام وجود داشت؛ ثبت سفارش جدید این محصول نیز کماکان با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی