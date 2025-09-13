خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر کشاورزی:

تولید مرغ در کشور پایدار است

تولید مرغ در کشور پایدار است
کد خبر : 1684981
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، میانگین جوجه‌ریزی هفتگی در کشور را بیش از ۳۵ میلیون قطعه اعلام کرد و گفت: این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید کشور فعال و پایدار است.

به گزارش ایلنا به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن‌نژاد با اشاره به وضعیت تولید مرغ در کشور، تأکید کرد: آمار جوجه‌ریزی و تخم‌گذاری در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده پایداری تولید و نبود کمبود در زنجیره تأمین است.

وی با بیان این که میزان جوجه‌ریزی ۱۵۲ میلیون قطعه بوده، اظهار داشت: میانگین جوجه‌ریزی هفتگی در کشور بالای ۳۵ میلیون قطعه است که این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت تولید کشور فعال و پایدار است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برخی چالش‌های مقطعی در عرضه از جمله تأثیر گرما، قطعی برق و تأخیر در حمل نهاده‌ها، گفت: این عوامل موجب کاهش راندمان در برخی واحدها شده‌اند، اما با اقدامات جبرانی از جمله افزایش حمل روزانه نهاده‌ها، شرایط در حال بهبود است.

وی تاکید کرد: در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون نهاده دامی به مقصد واحدهای تولیدی حمل شده است.

حسن‌نژاد با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان استان‌ها در تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: همه استان‌ها باید به‌صورت یکپارچه و منسجم عمل کنند.

وی بر ضرورت برگزاری جلسات منظم میان اتحادیه‌ها، کشتارگاه‌ها و معاونت‌های بازرگانی استان‌ها تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار باید تقویت شود تا عرضه به‌موقع و متعادل صورت گیرد؛ با استمرار هماهنگی‌ها و اقدامات مشترک، بازار مرغ کشور به ثبات مطلوب خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی