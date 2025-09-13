تولید مرغ در کشور پایدار است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن‌نژاد با اشاره به وضعیت تولید مرغ در کشور، تأکید کرد: آمار جوجه‌ریزی و تخم‌گذاری در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده پایداری تولید و نبود کمبود در زنجیره تأمین است.

وی با بیان این که میزان جوجه‌ریزی ۱۵۲ میلیون قطعه بوده، اظهار داشت: میانگین جوجه‌ریزی هفتگی در کشور بالای ۳۵ میلیون قطعه است که این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت تولید کشور فعال و پایدار است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برخی چالش‌های مقطعی در عرضه از جمله تأثیر گرما، قطعی برق و تأخیر در حمل نهاده‌ها، گفت: این عوامل موجب کاهش راندمان در برخی واحدها شده‌اند، اما با اقدامات جبرانی از جمله افزایش حمل روزانه نهاده‌ها، شرایط در حال بهبود است.

وی تاکید کرد: در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون نهاده دامی به مقصد واحدهای تولیدی حمل شده است.

حسن‌نژاد با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان استان‌ها در تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: همه استان‌ها باید به‌صورت یکپارچه و منسجم عمل کنند.

وی بر ضرورت برگزاری جلسات منظم میان اتحادیه‌ها، کشتارگاه‌ها و معاونت‌های بازرگانی استان‌ها تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار باید تقویت شود تا عرضه به‌موقع و متعادل صورت گیرد؛ با استمرار هماهنگی‌ها و اقدامات مشترک، بازار مرغ کشور به ثبات مطلوب خواهد رسید.

