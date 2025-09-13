ارزآوری ۱.۷ میلیارد دلاری برای کشور با صادرات پسته

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب، افزود: با انجام دیپلماسی وزارت جهادکشاورزی و رایزنی‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی، برای نخستین بار مرکبات ایران به چین و سیب به فلیپین صادر شد.

محمد مهدی برومندی در مورد صادرات پسته نیز گفت: سال گذشته به دلیل اختلافات فنی، اتحادیه اروپا می خواست صادرات پسته ایران را ممنوع کند که با اقدامات انجام شده و رفع اختلافات توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی با صادرات پسته بدست آوریم.

وی، سطح باغات پسته کشور را ۶۰۰ هزار هکتار عنوان و اظهار کرد: پسته گونه ای سازگار، کم آب بر و مقاوم به شوری است و دارای مزیت نسبی در تولید و صادرات است.

برومندی از افزایش ۶ درصدی تولید محصولات باغی خبر داد و گفت: با وجود خشکسالی بی سابقه، تحریم ها و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر نهاده های کشاورزی و افزایش هزینه های تولید در یک سال اخیر دولت چهاردهم، تولید محصولات حدود ۶ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل آن نشان می دهد.

وی با اشاره به حوزه میوه های گرمسیری اذعان داشت: در این حوزه، تولید موز از ۱۸۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته ۶۲۲ هزار تن موز به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد.

وی در همین حال گفت: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، پروژه ای به صورت پایلوت اجرا شد که ضمن افزایش تولید در واحد سطح در ادامه ۵ هزار هکتار به سطح زیر کشت موز استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان اضافه می شود و در چند سال آینده بخش قابل ملاحظه ای از نیاز کشور در داخل تولید خواهد شد.

برومندی، خسارت ناشی از قطعی برق به گلخانه ها اشاره کرد و ابراز داشت: سال گذشته قطعی برق ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به گلخانه‌های کشور وارد کرد.

وی افزود: برق گلخانه ها تا دو ساعت در روز قطع می شود و در چاه های کشاورزی قطعی برق به ۹ ساعت در روز می رسد و این خسارت های جبران ناپذیری را به بخش وارد کرده است.

برومندی افزود: با دستور وزیرجهاد کشاورزی، تامین برق چاهای کشاورزی و گلخانه ها توسط پنل های خورشیدی تامین خواهد شد و این پروژه در استان های مختلف کشور آغاز شده است.

