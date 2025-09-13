ارزآوری ۱.۷ میلیارد دلاری برای کشور با صادرات پسته
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته به دلیل اختلافات فنی، اتحادیه اروپا میخواست صادرات پسته ایران را ممنوع کند که با اقدامات انجام شده و رفع اختلافات توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی با صادرات پسته به دست آوریم.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب، افزود: با انجام دیپلماسی وزارت جهادکشاورزی و رایزنیها توسط وزیر جهاد کشاورزی، برای نخستین بار مرکبات ایران به چین و سیب به فلیپین صادر شد.
محمد مهدی برومندی در مورد صادرات پسته نیز گفت: سال گذشته به دلیل اختلافات فنی، اتحادیه اروپا می خواست صادرات پسته ایران را ممنوع کند که با اقدامات انجام شده و رفع اختلافات توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی با صادرات پسته بدست آوریم.
وی، سطح باغات پسته کشور را ۶۰۰ هزار هکتار عنوان و اظهار کرد: پسته گونه ای سازگار، کم آب بر و مقاوم به شوری است و دارای مزیت نسبی در تولید و صادرات است.
برومندی از افزایش ۶ درصدی تولید محصولات باغی خبر داد و گفت: با وجود خشکسالی بی سابقه، تحریم ها و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر نهاده های کشاورزی و افزایش هزینه های تولید در یک سال اخیر دولت چهاردهم، تولید محصولات حدود ۶ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل آن نشان می دهد.
وی با اشاره به حوزه میوه های گرمسیری اذعان داشت: در این حوزه، تولید موز از ۱۸۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته ۶۲۲ هزار تن موز به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد.
وی در همین حال گفت: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، پروژه ای به صورت پایلوت اجرا شد که ضمن افزایش تولید در واحد سطح در ادامه ۵ هزار هکتار به سطح زیر کشت موز استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان اضافه می شود و در چند سال آینده بخش قابل ملاحظه ای از نیاز کشور در داخل تولید خواهد شد.
برومندی، خسارت ناشی از قطعی برق به گلخانه ها اشاره کرد و ابراز داشت: سال گذشته قطعی برق ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به گلخانههای کشور وارد کرد.
وی افزود: برق گلخانه ها تا دو ساعت در روز قطع می شود و در چاه های کشاورزی قطعی برق به ۹ ساعت در روز می رسد و این خسارت های جبران ناپذیری را به بخش وارد کرده است.
برومندی افزود: با دستور وزیرجهاد کشاورزی، تامین برق چاهای کشاورزی و گلخانه ها توسط پنل های خورشیدی تامین خواهد شد و این پروژه در استان های مختلف کشور آغاز شده است.