سیتروئن C3-XR؛ بازگشت اصالت فرانسوی با قیمتی اقتصادی در ایران

به گزارش ایلنا، پس از سال‌ها وقفه در حضور برندهای معتبر اروپایی در بازار خودروی کشورمان، شرکت سایپا توانست گام متفاوتی بردارد و محصول جدید سیتروئن C۳–XR را وارد خط تولید کند. این کراس‌اوور که از هفته پیش رو به‌طور رسمی وارد طرح فروش خواهد شد، نه‌تنها نشانگر بازگشت یک برند با اصالت فرانسوی به بازار کشور است، بلکه پیام روشنی به مشتریان و فعالان صنعت خودرو دارد؛ در شرایطی که اغلب شرکت‌ها به سمت واردات محصولات چینی رفته‌اند، سایپا مسیر دیگری را انتخاب کرده و یک برند معتبر اروپایی را در اختیار خریداران قرار داده است.

تولید داخلی و افزایش سطح داخلی‌سازی

یکی از مهم‌ترین نکات درباره سیتروئن C۳ -XR، آغاز مونتاژ آن در کارخانه سایپاسیتروئن کاشان است. این خودرو در نخستین مرحله با داخلی‌سازی بالا که برخی‌ها ۳۰ درصد عنوان می‌کنند، تولید می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این میزان در آینده به مرز ۶۰ درصد خواهد رسید. افزایش داخلی‌سازی نه‌تنها هزینه واردات قطعات را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ایجاد اشتغال در صنعت قطعه‌سازی و تثبیت قیمت تمام‌شده خودرو را نیز فراهم می‌کند.

برند اروپایی در سایه تحریم‌ها

ورود این محصول در شرایطی صورت گرفته که صنعت خودرو کشورمان همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی، عرضه یک برند اروپایی معتبر مانند سیتروئن اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا ایرانی که در سال‌های اخیر به‌ناچار بیشتر به سراغ برند چینی رفته‌اند، اکنون گزینه‌ای متفاوت و با اصالت پیش‌رو دارند. این نکته می‌تواند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته مشتریان نسبت به بازار خودرو را احیا کند.

اقتصادی بودن در کنار کیفیت

سیتروئن C۳-XR به‌عنوان یک کراس‌اوور شهری، بر کارایی، مصرف سوخت پایین و هزینه نگهداری اقتصادی تمرکز دارد. این خودرو با موتور توربوشارژ سه سیلندر، مصرفی در حدود ۵.۵ لیتر در صد کیلومتر دارد که در شرایط کنونی قیمت سوخت، امتیاز مهمی برای خریداران محسوب می‌شود. در عین حال، برند سیتروئن به دلیل سابقه بیش از یک قرن فعالیت در صنعت خودرو، اطمینان بیشتری نسبت به دوام و کیفیت به مشتریان منتقل می‌کند.

قیمت‌گذاری رقابتی

یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران در بازار امروز، قیمت خودرو است. سیتروئن C۳- XR با قیمتی حدود ۱.۵ میلیارد تومان (بسته به تیپ عرضه‌شده) روانه بازار می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کراس‌اوورهای چینی با امکانات مشابه، قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر دارند. بنابراین، ترکیب برند اروپایی، مونتاژ داخلی و قیمت مناسب، C۳ -XR را به گزینه‌ای جذاب در بازار خودرو ایران تبدیل کرده است.

خدمات پس از فروش گسترده

عامل دیگری که ارزش خرید این خودرو را افزایش می‌دهد، پشتیبانی شبکه خدمات پس از فروش سایپا است. وجود بیش از ۵۰۰ نمایندگی در سراسر کشور، تأمین قطعات اورجینال و گارانتی پنج‌ساله یا ۱۵۰ هزار کیلومتری، خیال مشتریان را از بابت نگهداری و تعمیرات راحت می‌کند. این موضوع برای بسیاری از خریداران که نگران خدمات محدود خودروهای وارداتی هستند، یک امتیاز کلیدی محسوب می‌شود.

در مجموع باید عنوان کرد که بازگشت سیتروئن به بازار ایران را می‌توان نقطه عطفی در مسیر متنوع‌سازی سبد محصولات خودرویی کشور دانست. سایپا با معرفی C۳ -XR نه‌تنها نشان داد که می‌توان حتی در شرایط محدودیت‌های خارجی برند اروپایی را به ایران آورد، بلکه به خریداران حق انتخاب میان خودروهای صرفاً چینی و محصولی با اصالت فرانسوی را داد. افزایش داخلی‌سازی، قیمت رقابتی و پشتیبانی خدمات پس از فروش، این کراس‌اوور را به گزینه‌ای اقتصادی و هوشمندانه برای خانواده‌های شهری و جوانان علاقه‌مند به خودروهای مدرن تبدیل کرده است.

انتهای پیام/