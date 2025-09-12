تصمیم دولت برای واردات ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز

به گزارش ایلنا، منصور پوریان رئیس شورای تامین دام با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد جهش قیمت در بازار گوشت گوساله زنده بودیم که این موضوع نادر و بی‌سابقه بود تصریح کرد: به دلیل این نوسان هر کیلوگرم گوشت گوساله 100 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد که کمبود نهاده‌ های دولتی، بالا رفتن قیمت نهاده‌ های آزاد در بازار و افزایش قیمت گوشت‌ های منجمد برزیلی از عوامل این گرانی است.

رئیس شورای تامین دام گفت: دولت برای تامین گوشت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد و دام زنده بازار را کنترل کند به‌ طوری‌که از ابتدای سال تاکنون 7 هزار راس دام کشتاری از مبداء پاکستان و حدود 30 هزارتن گوشت منجمد به کشور وارد شده است.

وی افزود: همچنین اکنون دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود 135 هزار تن گوشت منجمد، 70 هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و 40 هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد که در مجموع بین 250 تا 300 هزار تن است که می تواند تاثیر مطلوبی بر بازار داشته باشد.

وی اظهار داشت: این اقدام‌ ها برای تثبیت بازار، ذخیره‌ سازی و حمایت از تولید داخلی انجام می‌ شود، البته با شرط حمایت مناسب از تولیدکنندگان داخلی چون در صورت بی‌ توجهی تولید داخلی ممکن است تضعیف شده و از چرخه تولید خارج شود.

پوریان جمعیت دام سبک کشور را حدود 68 میلیون رأس عنوان کرد و گفت: ایران یکی از چهار قدرت تولید دام سبک در جهان است بنابراین حمایت از صنعت دامداری و برنامه‌ ریزی منسجم برای توسعه پرواربندی و حمایت از تولید داخلی کلید رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز است، زیرا اگر تولید کننده ما در شرایط بد قرار بگیرد می تواند سرمایه خود را به بخش های دیگر منتقل کند.

وی ادامه داد: اکنون قیمت‌ های کنونی هر کیلوگرم گوشت برزیلی حدود 500 هزار تومان است در حالی که باید با قیمت های حدود 400 هزار تومان به فروش برسد که این امر نشان‌ دهنده مشکلات بازار است که باید رفع شود تا هم بازار تقویت و حمایت شود و هم تولید داخلی بتواند رشد کند.