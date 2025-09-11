ظرفیت برداشت پایدار در آزادگان جنوبی ارتقا مییابد
مدیر منطقه نفتی آزادگان و جفیر در شرکت نفت و گاز اروندان اعلام کرد: عملیات جداسازی چاههای پرفشار و کمفشار در منیفولد شماره ۷، با هدف ارتقای ظرفیت تولید و دستیابی به برداشت پایدار از میدان نفتی آزادگان جنوبی در حال اجراست.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، رضا جعفری با اشاره به اینکه در منیفولد ۷، چاههای پرفشار و کمفشار به صورت همزمان وارد مدار میشوند که این موضوع سبب اثرگذاری منفی چاههای پرفشار بر عملکرد چاههای کمفشار میشود، اظهار کرد: بر همین اساس و با تصمیم مدیریت اروندان، عملیات جداسازی چاهها آغاز شده تا امکان بهرهبرداری بهینه و تولید پایدار فراهم شود.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، جریان چاههای کم فشار به مسیر مجزا منتقل میشود و امکان کنترل فشار و جلوگیری از تداخل در روند تولید بهوجود میآید، افزود: انتظار میرود با راهاندازی کامل این سیستم در روزهای آینده، شاهد افزایش برداشت و استمرار تولید در میدان آزادگان جنوبی باشیم.
تلاش حداکثری کارکنان نفت برای افزایش تولید نفت
سید رسول پژوهنده، مسئول عملیات آزادگان جنوبی هم در این زمینه تصریح کرد: در چارچوب سیاستهای کلان مدیریت شرکت و با هدف ارتقای ایمنی، عملیات نصب و راهاندازی Close Drain منیفولد ۷ آغاز شده است. این سیستم با کمترین هزینه و بیشترین راندمان، بهعنوان یک روش ابتکاری و کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد تا زمینه برداشت حداکثری از چاههای کمفشار فراهم شود.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان در شرایط سخت آبوهوایی گرم منطقه تصریح کرد: اجرای این پروژه به صورت شبانهروزی و با همکاری تمامی واحدهای عملیاتی، تعمیراتی و ستادی در حال پیگیری است. امیدواریم با تداوم این تلاشها، افزایش تولید از میدان آزادگان جنوبی محقق شود و گامی مؤثر در راستای اهداف کلان شرکت برداشته شود.