به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در نیمه اول امسال دامنه خدمت‌رسانی خود در استان گلستان را توسعه داد و با اعطای ۳۸ هزار و ۷۱۸ فقره انواع وام قرض‌الحسنه، تسهیلات ریالی و تعهدات بانکی، بیش از ۵۳۰۰ نفر از مردم و فعالان اقتصادی و صنعتی را در مسیر بهبود وضعیت معیشت و رشد فعالیت‌های حرفه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خدمات و بازرگانی، ساختمان، صنعت و معدن و کشاورزی یاری کرد.

بر اساس این گزارش، ۳۴ شعبه سپهری بانک صادرات ایران در استان گلستان طی این مدت نزدیک به ۳۰۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه و تسهیلات تکلیفی به ارزش ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند. همچنین حدود ۲۳۰۰ فقره تسهیلات در قالب عقود مختلف بانکی و انواع تعهدات به مردم این استان اختصاص یافته است. از این میان، نزدیک به ۸۰۰ نفر از وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه و بیش از ۶۵۰ نفر از وام قرض‌الحسنه فرزندآوری بهره‌مند شده‌اند.

شعب بانک صادرات ایران در استان گلستان علاوه بر پرداخت وام مشاغل خانگی در قالب حمایت از سازمان‌ها و نهادهای مردمی، وام‌های مسکن در شهرها و روستاهای استان از جمله گرگان، آزادشهر، آق‌قلا، گالیکش، کردکوی، کلاله، گنبد، داشلی‌برون، مینودشت و بندرگز را نیز در دستور کار داشته‌اند.

بسیاری از واحدهای اقتصادی و تولیدی استان نیز از خدمات این بانک بهره‌مند شده‌اند که از جمله می‌توان به شرکت تولیدی محصولات غذایی گلچین قابوس، شرکت روکش صنایع کیمیا، تخته فشرده ممتاز گلستان، شرکت شیمی دارویی به‌بان فارمد و دیگر واحدهای شاخص تولیدی استان اشاره کرد.

استان گلستان با وجود تنوع اقوام و زیبایی‌های طبیعی، علاوه بر شهرت به سرزمین پنبه و «طلای سفید»، با نام «نگارستان ایران» و «رنگین‌کمان اقوام» نیز شناخته می‌شود.

گرگان در طول تاریخ با نام‌های گوناگونی چون «هیرکانیا» در منابع یونانی، «ورکانه» در زبان فارسی باستان و «جرجان» در منابع عربی یاد شده است. این شهر تا پیش از ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ با نام «استرآباد» شناخته می‌شد. به همین مناسبت، ۲۰ شهریور به عنوان سالروز تغییر نام استرآباد به گرگان، «روز گرگان» نام گرفته است.

