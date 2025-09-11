به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویتر، نگرانی‌ها درباره افت تقاضای نفت در آمریکا و افزایش مازاد عرضه در بازارهای جهانی، در کنار کاهش نگرانی‌ها نسبت به تنش‌های خاورمیانه و درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین، سبب کاهش قیمت نفت در روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۲۹ دقیقه صبح روز پنجشنبه به‌وقت گرینویچ با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۳۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۷ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش با قیمت ۶۳ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر در روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) و مشارکت لهستان و ناتو در درگیری‌های نظامی بین مسکو و کی‌یف، قیمت هر دو شاخص نفتی در روز چهارشنبه (۱۹ شهریور) بیش از یک دلار افزایش یافت.

این افزایش قیمت‌ها در ادامه روند صعودی قیمت نفت در بیشتر معامله‌های ماه جاری و پس از رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح سه ماهه در پنجم سپتامبر (۱۴ شهریور) صورت گرفت.

تاماس وارگا، تحلیلگر شرکت پی‌وی‌ام در یادداشتی گفت: با اینکه درگیری‌های ژئوپلیتیکی تا حدودی از قیمت نفت حمایت می‌کنند اما بازار بیشتر نگران عرضه بیش از حد است.

وی افزود: افزایش تحریم‌ها علیه خریداران نفت خام روسیه، به‌ویژه چین و هند، می‌تواند بهانه بیشتری برای خریداران نفت خام فراهم کند، اما چنین اقدام‌های در شرایط کنونی در حد حرف باقی می‌ماند.

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخیره‌سازی نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به پنجم سپتامبر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است، در حالی که پیش‌بینی می‌شد با کاهش یک میلیون بشکه‌ای همراه باشد.

افزون بر این، افت رشد اقتصادی ایالات متحده، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک فدرال رزرو آمریکا در هفته آینده را افزایش داده است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت آی‌جی، گفت: معامله‌گران پیش از انتشار گزارش مربوط به تورم در آمریکا (که در روز پنجشنبه منتشر می‌شود) موضع محتاطانه‌تری اتخاذ می‌کنند زیرا انتشار گزارش مربوط به بهبود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک فدرال رزرو را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در حوزه عرضه هم اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز یکشنبه (۱۶ شهریور) توافق کردند تولید خود را از ماه اکتبر افزایش دهند. هر چند مقدار افزایش تولید اعلام‌شده کمتر از ماه‌های گذشته و بعضی از پیش‌بینی‌ها است، اما این اقدام به تضعیف بازار نفت می‌افزاید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا این هفته اعلام کرد که به‌دلیل افزایش تولید و در نتیجه رشد ذخیره‌سازی‌ها، قیمت نفت در ماه‌های آینده به طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/