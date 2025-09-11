احداث یک نیروگاه خورشیدی در کنار بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور

به گزارش ایلنا، به منظور کمک به افزایش پایداری و کاهش ناترازی برق کشور، احداث یک نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در کنار نیروگاه حرارتی شهدای پاکدشت که بزرگترین نیروگاه کشور محسوب می‌ شود ، شنبه آغاز خواهد شد.

این نیروگاه با سرمایه گذاری ۲.۲۰۰میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار آغاز خواهد شد.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساخت این نیروگاه در کمتر از ۴ ماه به پایان خواهد رسید و بهمن ماه امسال وارد مدار. خواهد شد.

