واگذاری سایپا فعلا منتفی شد
هیأت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق واگذاری سهام سایپا تا ۶ ماه موافقت کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد برگزار شد.
در انی جلسه واگذاری شرکتهای خودروساز بررسی و مقرر شد واگذاری سهام شرکت سایپا تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آمادهسازی شرکت فراهم شود.
براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه اصلاحی ارائهشده، مقرر شد واگذاری این شرکت به مدت حداکثر ۶ ماه (تا اول اسفند) به تعویق بیفتد تا این خودروساز فرصت کافی برای آمادهسازی و بهرهگیری از تمام امکانات جهت انجام اصلاحات لازم را داشته باشد.