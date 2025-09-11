خبرگزاری کار ایران
واگذاری سایپا فعلا منتفی شد

واگذاری سایپا فعلا منتفی شد
هیأت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق واگذاری سهام سایپا تا ۶ ماه موافقت کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد برگزار شد.

در انی جلسه واگذاری شرکت‌های خودروساز بررسی و مقرر شد واگذاری سهام شرکت سایپا تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آماده‌سازی شرکت فراهم شود.

براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه اصلاحی ارائه‌شده، مقرر شد واگذاری این شرکت به مدت حداکثر ۶ ماه (تا اول اسفند) به تعویق بیفتد تا این خودروساز فرصت کافی برای آماده‌سازی و بهره‌گیری از تمام امکانات جهت انجام اصلاحات لازم را داشته باشد.

