به گزارش ایلنا از دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی، نشست دو روزه سازمان همکاری اقتصادی (ECO) با حضور نمایندگانی از ایران، ترکیه و پاکستان در اسلام‌آباد، بر راه‌اندازی و تسهیل تردد قطارهای باری در کریدور مهم اقتصادی ITI (استانبول – تهران – اسلام‌آباد) متمرکز بود.

این نشست که با حضور اسد مجید خان دبیرکل اکو و مقامات ارشد راه‌آهن پاکستان برگزار شد، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

طرفین در این دیدار بر ضرورت رفع موانع پیشِ رو برای روان‌سازی حمل‌ونقل در این کریدور تأکید کردند. از جمله توافقات کلیدی صورت گرفته می‌توان به اتخاذ تعرفه حمل یکسان و رقابتی، تعهد به زمان‌بندی مطلوب برای سیر قطارها، اطمینان از بارگیری کامل قطارها (دوسر بار بودن)، رفع موانع گمرکی و ایجاد تسهیلات برای ترانسشیپمنت (تخلیه و بارگیری مجدد) در مرزها اشاره کرد. این توافقات در قالب صورتجلسه‌ای به امضا رسید.

یکی از مصوبات مهم این نشست، مقرر شدن اجرای حداقل یک رام قطار باری به صورت ماهانه در مسیر کریدور ریلی ITI بود. این اقدام با توجه به سرعت بالای سیر قطار در این کریدور که مسافتی بالغ بر ۶۵۴۰ کیلومتر را در کمتر از ۱۰ روز طی می‌کند و یک‌سوم زمان سفر دریایی زمان می‌برد، می‌تواند نقش به سزایی در کاهش زمان و هزینه تجارت بین این سه کشور ایفا کند. این همکاری‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای تجارت و حمل‌ونقل در منطقه است.

