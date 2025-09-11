خبرگزاری کار ایران
توافق ایران، پاکستان و ترکیه با اکو برای راه‌اندازی مجدد قطار ترانزیتی کریدور ITI

کد خبر : 1684518
نمایندگان ایران، ترکیه و پاکستان طی نشستی با دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) در اسلام‌آباد با تأکید بر رفع موانع تعرفه‌ای، گمرکی و لجستیکی، بر اعزام ماهانه حداقل یک رام قطار باری در کریدور ۶۵۴۰ کیلومتری ITI توافق کردند که تحولی چشمگیر در سرعت و رقابت‌پذیری تجارت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا از دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی، نشست دو روزه سازمان همکاری اقتصادی (ECO) با حضور نمایندگانی از ایران، ترکیه و پاکستان در اسلام‌آباد، بر راه‌اندازی و تسهیل تردد قطارهای باری در کریدور مهم اقتصادی ITI (استانبول – تهران – اسلام‌آباد) متمرکز بود.

این نشست که با حضور اسد مجید خان دبیرکل اکو و مقامات ارشد راه‌آهن پاکستان برگزار شد، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

طرفین در این دیدار بر ضرورت رفع موانع پیشِ رو برای روان‌سازی حمل‌ونقل در این کریدور تأکید کردند. از جمله توافقات کلیدی صورت گرفته می‌توان به اتخاذ تعرفه حمل یکسان و رقابتی، تعهد به زمان‌بندی مطلوب برای سیر قطارها، اطمینان از بارگیری کامل قطارها (دوسر بار بودن)، رفع موانع گمرکی و ایجاد تسهیلات برای ترانسشیپمنت (تخلیه و بارگیری مجدد) در مرزها اشاره کرد. این توافقات در قالب صورتجلسه‌ای به امضا رسید.

یکی از مصوبات مهم این نشست، مقرر شدن اجرای حداقل یک رام قطار باری به صورت ماهانه در مسیر کریدور ریلی ITI بود. این اقدام با توجه به سرعت بالای سیر قطار در این کریدور که مسافتی بالغ بر ۶۵۴۰ کیلومتر را در کمتر از ۱۰ روز طی می‌کند و یک‌سوم زمان سفر دریایی زمان می‌برد، می‌تواند نقش به سزایی در کاهش زمان و هزینه تجارت بین این سه کشور ایفا کند. این همکاری‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای تجارت و حمل‌ونقل در منطقه است.

