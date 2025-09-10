افزایش قیمت نفت در پی حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، در پی حمله رژیم صهیونیستی به قطر و تلاش بیشتر آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه خریداران نفت روسیه، قیمت نفت روز چهارشنبه (۱۹ شهریور) افزایش یافت، هر چند نگرانی‌ها درباره عرضه مازاد به بازار از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۳۵ دقیقه روز چهارشنبه به‌وقت گرینویچ با ۵۶ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۹۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۵۶ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، ۶۳ دلار و ۱۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی پیش از حمله رژیم صهیونیستی به قطر ۰.۶ درصد افزایش یافته بود، اما پس از اعلام حمله، با رشدی نزدیک به ۲ درصد مواجه شدند؛ هرچند در ادامه بخش قابل‌توجهی از این افزایش را از دست دادند.

تحلیلگران بانک سوئدی اس‌ئی‌بی (SEB) عنوان کردند: ابر تیره مازاد عرضه پیش‌رو بر بازار سایه افکنده است و نفت برنت دو دلار کمتر از سه‌شنبه گذشته معامله می‌شود. صرف ریسک ژئوپلیتیکی در قیمت نفت مدت زیادی کارایی ندارد، مگر اینکه اختلال واقعی در عرضه ایجاد شود.

در همین حال، به گفته منابع، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از اتحادیه اروپا خواسته است تا به‌عنوان راهبردی برای فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر چین و هند اعمال کند. چین و هند خریداران اصلی نفت روسیه هستند که از زمان آغاز درگیری‌های نظامی بین این کشور و اوکراین در سال ۲۰۲۲ خرید خود را افزایش داده‌اند.

تحلیلگران گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) هم اعلام کردند: درباره دامنه اقدام دولت همچنان ابهام‌هایی وجود دارد زیرا اقدام‌های تهاجمی می‌تواند با تلاش‌ها برای مدیریت تورم و تأثیرگذاری بر بانک فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در تضاد باشد.

معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بانک فدرال رزرو در نشست روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) نرخ بهره بانکی را کاهش دهد که این اقدام سبب افزایش فعالیت اقتصادی و تقاضا برای نفت می‌شود، اما چشم‌انداز عرضه همچنان کاهشی است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده هشدار داد به‌دلیل رشد ذخیره‌سازی‌ها در پی افزایش تولید نفت از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس)، قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی در ماه‌های آینده تحت‌فشار قابل‌توجهی قرار خواهند گرفت.

منابع بازار با استناد به آمار موسسه نفت آمریکا در روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) اعلام کردند که ذخیره‌سازی‌های نفت خام، بنزین و فرآورده‌های میان‌تقطیر آمریکا هفته گذشته افزایش یافت.

انتهای پیام/